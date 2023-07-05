Євродепутат: на переговори про вступ України до ЄС 3-4 роки

Завершити переговори щодо вступу України до Євросоюзу у 2027 році - це мета, яку мають поставити перед собою Брюссель та Київ, заявив член парламентського Комітету асоціації Україна-ЄС Андрюс Кубілюс.

Києву та Брюсселю треба прагнути завершити переговори щодо вступу України до Європейського Союзу у 2027 році, заявив у середу, 5 липня, в Брюсселі депутат Європарламенту, експрем'єр Литви Андрюс Кубілюс. "Необхідно чітко сформулювати, як, на нашу думку, відбуватимуться ці переговори. Одна річ - стиль Західних Балкан, інша річ - стиль Центральної Європи та країн Балтії", - сказав він на засіданні парламентського Комітету асоціації Україна-ЄС.

Кубілюс нагадав, що переговори про вступ до Євросоюзу Литви, яку він представляє в Європарламенті, тривали три роки (те саме стосується Латвії та Естонії. - Ред.), а Польщі - чотири роки. Водночас Албанія отримала статус кандидата на вступ до ЄС у 2013 році, Сербія - у 2012-му, Чорногорія - у 2010-му, Північна Македонія - у 2005-му. Жодна з цих країн досі не приєдналася до Євросоюзу. Боснія і Герцеговина підписала угоду про асоціацію з ЄС у 2008 році, а статус кандидата їй надали лише у 2022 році.

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Інвесторам потрібно знати конкретні терміни

"Нам потрібно прагнути провести переговори (про вступ України до ЄС. - Ред.) за три-чотири роки. Добре було б розпочати цього року, а 2027 року, коли Литва головуватиме в Раді ЄС, можна буде їх уже завершити. Це наш план", - сказав Кубілюс, визнавши, що неможливо передбачити майбутнє. "Але зараз такі амбіції конче необхідні, - наголосив він. - Тому що переговори про вступ до ЄС вестимуться паралельно з відбудовою України, і ті, хто прийде туди інвестувати, мають знати, що ЄС та Україна готові до цього амбітного плану". Співголова комітету, депутат Верховної Ради України Вадим Галайчук подякував Кубілюсу за заклик визначити конкретні часові рамки для переговорів.

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У ЄС наголосили на просуванні України на шляху реформ

У червні Єврокомісія оголосила усну проміжну оцінку виконання Україною рекомендацій ЄС щодо проведення реформ. Оцінку "виконано" Київ отримав у двох категоріях із семи - це судова реформа та закон про ЗМІ. Оцінку "суттєвий прогрес" отримала реформа Конституційного суду України. Інші чотири рекомендації: боротьба з корупцією, відмиванням коштів, антиолігархічне законодавство та прийняття закону про права нацменшин отримали оцінку "певний прогрес" та поради щодо подальшої роботи.

У жовтні Єврокомісія має оголосити остаточні результати виконання семи умов, які будуть зафіксовані у звіті про розширення. Саме ця оцінка й стане вирішальною в ухваленні рішення щодо початку переговорів про вступ України до ЄС у 2023 році. За це виступає офіційний Київ, а лідери інститутів Євросоюзу не відкидають такої можливості.

"Україні не варто переживати. Її результати все одно кращі, ніж у Молдови та Грузії", - сказав раніше кореспондентці DW чиновник ЄС. За його словами, загальний настрій у ЄС позитивний та все йде до того, що переговори розпочнуться наприкінці 2023 року.