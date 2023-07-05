  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаЄвропа

Євродепутат: на переговори про вступ України до ЄС 3-4 роки

Ксенія Польська (Брюссель)
2 год. тому

Завершити переговори щодо вступу України до Євросоюзу у 2027 році - це мета, яку мають поставити перед собою Брюссель та Київ, заявив член парламентського Комітету асоціації Україна-ЄС Андрюс Кубілюс.

https://p.dw.com/p/4TTAt
Євродепутат Андрюс Кубілюс
Євродепутат, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що переговори про вступ України до ЄС можна було б завершити вже в 2027 році Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/IMAGO

Києву та Брюсселю треба прагнути завершити переговори щодо вступу України до Європейського Союзу у 2027 році, заявив у середу, 5 липня, в Брюсселі депутат Європарламенту, експрем'єр Литви Андрюс Кубілюс. "Необхідно чітко сформулювати, як, на нашу думку, відбуватимуться ці переговори. Одна річ - стиль Західних Балкан, інша річ - стиль Центральної Європи та країн Балтії", - сказав він на засіданні парламентського Комітету асоціації Україна-ЄС. 

Кубілюс нагадав, що переговори про вступ до Євросоюзу Литви, яку він представляє в Європарламенті, тривали три роки (те саме стосується Латвії та Естонії. - Ред.), а Польщі - чотири роки. Водночас Албанія отримала статус кандидата на вступ до ЄС у 2013 році, Сербія - у 2012-му, Чорногорія - у 2010-му, Північна Македонія - у 2005-му. Жодна з цих країн досі не приєдналася до Євросоюзу. Боснія і Герцеговина підписала угоду про асоціацію з ЄС у 2008 році, а статус кандидата їй надали лише у 2022 році.

Читайте також: Саміт ЄС - від гарантій безпеки для України до заморожених активів РФ

Інвесторам потрібно знати конкретні терміни

"Нам потрібно прагнути провести переговори (про вступ України до ЄС. - Ред.) за три-чотири роки. Добре було б розпочати цього року, а 2027 року, коли Литва головуватиме в Раді ЄС, можна буде їх уже завершити. Це наш план", - сказав Кубілюс, визнавши, що неможливо передбачити майбутнє. "Але зараз такі амбіції конче необхідні, - наголосив він. - Тому що переговори про вступ до ЄС вестимуться паралельно з відбудовою України, і ті, хто прийде туди інвестувати, мають знати, що ЄС та Україна готові до цього амбітного плану". Співголова комітету, депутат Верховної Ради України Вадим Галайчук подякував Кубілюсу за заклик визначити конкретні часові рамки для переговорів.

Читайте також: Відновлення України: як залучити приватних інвесторів?

У ЄС наголосили на просуванні України на шляху реформ

У червні Єврокомісія оголосила усну проміжну оцінку виконання Україною рекомендацій ЄС щодо проведення реформ. Оцінку "виконано" Київ отримав у двох категоріях із семи - це судова реформа та закон про ЗМІ. Оцінку "суттєвий прогрес" отримала реформа Конституційного суду України. Інші чотири рекомендації: боротьба з корупцією, відмиванням коштів, антиолігархічне законодавство та прийняття закону про права нацменшин отримали оцінку "певний прогрес" та поради щодо подальшої роботи.

У жовтні Єврокомісія має оголосити остаточні результати виконання семи умов, які будуть зафіксовані у звіті про розширення. Саме ця оцінка й стане вирішальною в ухваленні рішення щодо початку переговорів про вступ України до ЄС у 2023 році. За це виступає офіційний Київ, а лідери інститутів Євросоюзу не відкидають такої можливості.

"Україні не варто переживати. Її результати все одно кращі, ніж у Молдови та Грузії", - сказав раніше кореспондентці DW чиновник ЄС. За його словами, загальний настрій у ЄС позитивний та все йде до того, що переговори розпочнуться наприкінці 2023 року.

Чому ЄС гальмує зі вступом України та обіцяною підтримкою

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Російський окупант на Запорізькій АЕС в Енергодарі

Зеленський: На ЗАЕС 500 бойовиків РФ і 4 експерти МАГАТЕ

Конфлікти27 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як німецький бізнес інвестує в Україну попри війну

Як німецький бізнес інвестує в Україну попри війну

Економіка8 год. тому09:09 хв.
external

Забрати із пекла: літній табір для дітей з прифронтових міст

Забрати із пекла: літній табір для дітей з прифронтових міст

Суспільство11 год. тому03:11 хв.
Татуювальниця Апо Ванг-Од на обкладинці Vogue

Філіппінська тату-художниця Апо Ванг-Од та її мистецтво

Філіппінська тату-художниця Апо Ванг-Од та її мистецтво

Стиль життя9 год. тому8 фото
Продукція німецького виробника озброєнь Rheinmetall: обладнання для "піхотинця майбутнього" та БМП Puma

ФРН збільшує експорт зброї. Скільки надійшло Україні?

ФРН збільшує експорт зброї. Скільки надійшло Україні?

Економіка10 год. тому
Запорізька АЕС у червні 2023

Вибухівка на ЗАЕС? Яким може бути найгірший сценарій підриву

Вибухівка на ЗАЕС? Яким може бути найгірший сценарій підриву

Конфлікти13 год. тому
external

Росія готує "бойових" дельфінів для захисту свого флоту?

Росія готує "бойових" дельфінів для захисту свого флоту?

Конфлікти14 год. тому01:03 хв.
На головну сторінку