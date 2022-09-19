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Закритий ресторан McDonalds на Майдані Незалежності у Києві, 25 лютого 2022Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
ПолітикаУкраїна

McDonald's знову відкривається в Києві

Євгенія Наконечна
2 год. тому

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's розпочинає поетапне відкриття ресторанів в Україні. Спочатку вони працюватимуть на доставку.

https://www.dw.com/uk/mcdonalds-znovu-vidkrivaetsa-v-kievi/a-63168883

Перші три ресторани швидкого харчування McDonald's у Києві відкриються у вівторок, 20 вересня, повідомила пресслужба компанії.

"Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців. Спочатку заклади працюватимуть лише на доставку, а зали, експрес-вікна та "МакДрайв" відкриються у жовтні. Першим запрацює McDelivery у трьох ресторанах Києва: проспект Бажана, 3в, вул. Гришка, 7 проспект Гагаріна, 2а ", - повідомила керівниця відділу зв'язків із громадськістю у McDonald's Алеся Муджирі. За її словами, приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватиметься решта ресторанів у столиці та різних містах на заході країни.

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Спершу отримати замовлення можна буде лише через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald's із доставки компанія Glovo. На початку жовтня ресторани відкриються для відвідувачів. В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості зможуть самостійно відвідати ресторани.

У серпні на плани поновлення діяльності компанії відреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба. "Мак повертається. Вітаю рішення компанії McDonald’s відновити роботу частини ресторанів в Україні", - зауважив міністр. За його словами, велися довгі переговори з McDonald‘s щодо цього рішення. 

Повернення великої американської компанії - це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни, вважає Кулеба.

Ресторани мережі в Україні зачинилися 24 лютого 2022 року з початком повномасштабного вторгнення Росії. Компанія зазначає, що підтримує команду з понад 10 тисяч осіб, продовжуючи виплачувати заробітну плату під час закриття ресторанів мережі. Окрім цього, на гуманітарні потреби передали більше ніж 700 тонн продукції.

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