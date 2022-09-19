McDonald's знову відкривається в Києві

Перші три ресторани швидкого харчування McDonald's у Києві відкриються у вівторок, 20 вересня, повідомила пресслужба компанії.
"Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців. Спочатку заклади працюватимуть лише на доставку, а зали, експрес-вікна та "МакДрайв" відкриються у жовтні. Першим запрацює McDelivery у трьох ресторанах Києва: проспект Бажана, 3в, вул. Гришка, 7 проспект Гагаріна, 2а ", - повідомила керівниця відділу зв'язків із громадськістю у McDonald's Алеся Муджирі. За її словами, приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватиметься решта ресторанів у столиці та різних містах на заході країни.
Спершу отримати замовлення можна буде лише через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald's із доставки компанія Glovo. На початку жовтня ресторани відкриються для відвідувачів. В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості зможуть самостійно відвідати ресторани.
У серпні на плани поновлення діяльності компанії відреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба. "Мак повертається. Вітаю рішення компанії McDonald’s відновити роботу частини ресторанів в Україні", - зауважив міністр. За його словами, велися довгі переговори з McDonald‘s щодо цього рішення.
Повернення великої американської компанії - це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни, вважає Кулеба.
Ресторани мережі в Україні зачинилися 24 лютого 2022 року з початком повномасштабного вторгнення Росії. Компанія зазначає, що підтримує команду з понад 10 тисяч осіб, продовжуючи виплачувати заробітну плату під час закриття ресторанів мережі. Окрім цього, на гуманітарні потреби передали більше ніж 700 тонн продукції.