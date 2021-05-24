МАУ поки не відновлюватиме рейси до Польщі через необхідність обльоту Білорусі

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) не відновлюватиме польоти до Польщі з 18 червня, як планувалось, через необхідність обльоту території Білорусі. "Причиною такого рішення стала ситуація, що виникла у зв'язку з необхідністю обльоту території Білорусі і наступним перерозподілом пасажиропотоків, який спостерігає авіакомпанія на даному напрямку", - йдеться в повідомленні на сайті авіакомпанії.

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МАУ планує уважно аналізувати ринок як прямих (point to point) пасажирів, які летять до Польщі або звідти, так і трансферних пасажирів, які прямують з пересадкою у Польщі або Україні. При цьому у разі відновлення попиту, необхідного для мережі МАУ, рейси буде відновлено, заявили у компанії.

Примусова посадка лайнера Ryanair в Мінську

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада примусила лайнер авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, екстрено приземлитися в Мінську. Причиною стало повідомлення про мінування повітряного судна, що згодом виявилося хибним. Водночас під час посадки білоруські силовики затримали двох пасажирів - опозиційного журналіста і активіста Романа Протасевича та його супутницю, громадянку Росії Софію Сапегу. Ці дії Мінська наразились на гостру критику світової спільноти.

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Україна закрила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня і заборонила польоти літаків над її територією. 28 травня уряд у Києві затвердив протокольне рішення про заборону використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в реєстрах Білорусі.

З 5 червня літакам держкомпаній Білорусі забороняється також літати над країнами ЄС і приземлятися в їх аеропортах.