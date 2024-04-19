Масована атака РФ: у Дніпрі є руйнування і загиблі

Російська армія в ніч на п'ятницю, 19 квітня, завдала чергового удару по Україні, застосувавши дрони та ракети, про що йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів та БпЛА типу "Shahed". Дані щодо цієї атаки уточнюються", - зазначає Генштаб.

Також повідомляється, що протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень.

"Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури", - додали в Генштабі.

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На Дніпропетровщині збили дев'ять ракет

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак вранці п'ятниці повідомив про наслідки російської ракетно-дронової атаки для регіону.

"У Дніпрі горить п'ятиповерхівка. Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди. На зараз, попередньо, шестеро постраждалих. На Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Є руйнування й на Синельниківщині", - зазначив він у Telegram у п'ятницю.

Згодом він уточнив, що крім будинка також були пошкоджені два інфраструктурі об'єкти. У місті попередньо двоє загиблих і 15 поранених. Є загиблі і постраждалі у місті Синельниково. Серед поранених - діти, один у важкому стані, інформує місцева влада. У Павлограді пошкоджене одне підприємство.

За даними Синєгубова, уночі і зранку Дніпропетровську область атакували 11 ракет.

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У Харковській області пошкоджено газопровід

Компанія "Оператор ГТС України" також повідомила, що ввечері четверга в Харківській області був пошкоджений газопровід.

"Постраждалих немає. Всі відповідні служби вже на місці інциденту і при першій можливості почнуть роботи з ліквідації аварії. Обставини інциденту з'ясовуються", - йдеться у повідомленні компанії без уточнення деталей.

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