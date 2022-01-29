 Масова стрілянина в Дніпрі: нацгвардієць визнав провину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2022

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Новини

Масова стрілянина в Дніпрі: нацгвардієць визнав провину

Суд у Дніпрі взяв під варту без права внесення на два місяці українського нацгвардійця Артемія Рябчука, підозрюваного у розстрілі варти на підприємстві "Південмаш".

Шеврон з нашивкою Дніпро на формі содата

Нацгвардієць визнав свою провину у вбивстві п’яти осіб

Підозрюваний у розстрілі варти на підприємстві "Південмаш" солдат строкової служби Національної гвардії України (НГУ) Артемій Рябчук визнав свою провину. Відповідну заяву він зробив у Кіровському районному суді Дніпра у п'ятницю, 28 січня.

"Ваша честь, мені щиро шкода тих людей, яким я завдав болю своїм вчинком. Я винний і повністю визнаю свою провину. Мені важко згадувати ту ніч. Після затримання ми з прокурорами провели допит під час якого до пізньої ночі я все розповів. Моє єдине прохання - не відправляти мене на гауптвахту, а відправити в СІЗО",  - заявив Рябчук у своїй промові до суду.

Адвокат нацгвардійця додав, що "він не хоче повертатися туди, де з нього знущалися".

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Нацгвардійця взяли під варту на два місяці

Пізно ввечері у п'тницю Кіровський районний суд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю - 60 днів тримання під вартою в слідчому ізоляторі без права внесення застави.

27 січня близько 3:40 у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводунацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро осіб дістали поранення. Двоє поранених перебувають у вкрай важкому стані. Стрілець з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в місті Підгородне. У МВС створено спеціальну слідчу комісію, яка має встановити причини цієї трагедії. Однією з можливих причин називають "нестатутні відносини".

Також у зв'язку з масовою стріляниною на "Південмаші" у відставку подав командувач Національної гвардії України Микола Балан.

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