У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військових: п'ятеро загиблих

У місті Дніпро на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") у ніч проти четверга, 27 січня, солдат строкової служби Національної гвардії України (НГУ) розстріляв варту: загинуло п'ятеро людей, ще п'ятеро отримали поранення, повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

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Вказується, що після інциденту нацгвардієць втік зі зброєю. За повідомленням МВС, у місті введено поліцейську операцію "Сирена". "По тривозі піднятий особовий склад підрозділів поліції та Нацгвардії. Мотиви скоєного злочину поки не відомі", - зазначили у відомстві, додавши, що на місце події терміново виїхав командуючий Нацгвардії Микола Балан.

Солдата, Артемія Р., 2001 року народження, оголошено у розшук.

У ДБР відкрили справу

Своєю чергою Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження за фактом розстрілу військовослужбовців у Дніпрі на території заводу "Південмаш".

Причини та мотиви особи, яка вчинила злочин, встановлюють. ДБР також детально вивчає порядок організації служби та охорони стратегічного об'єкта відповідальними посадовими особами.

Поліція затримала нацгвардійця

Пізніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив про затримання нацгвардійця, який розстріляв варту на території заводу "Південмаш".

"Тільки що Артем Р. був затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області. Він буде нести найсуворішу відповідальність, передбачену законом", - написав міністр у Facebook.

Він також зауважив, що для вивчення обставин події буде створено комісію, яка встановить мотиви нацгвардійця, який розстріляв людей. Також будуть вивчатися обставини проходження Артемом Р. військово-медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї. "Після вивчення умов та обставин, що призвели до трагедії, будуть зроблені висновки, в тому числі кадрові", - наголосив міністр.