Напад в університеті Гайдельберга: четверо поранених

Нападник вчинив стрілянину в одній з аудиторій медичного факультету університету Гайдельберга удень у понеділок, 24 січня. Він був озброєний, ймовірно, рушницею. За даними поліції, внаслідок нападу є четверо поранених, один з них перебуває в тяжкому стані.

Дещо згодом поліція повідомила, що нападник застрелився.

За даними dpa, стрілець був студентом Гайдельберзького університету. За попередніми даними, він мав при собі кілька одиниць зброї.

Район, де знаходяться переважно природознавчі факультети університету, оточений правоохоронцями. Втім, за даними джерел dpa у поліції, правоохоронці виключають, що у нападника були спільники.

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