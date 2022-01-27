Командувач Нацгвардії України йде у відставку через масову стрілянину на "Південмаші"

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Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав рапорт про відставку через вбивства військовослужбовців на заводі "Південмаш" у Дніпрі.
Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку у зв'язку з масовою стріляниною на Південному машинобудівному заводі ("Південмаш") у Дніпрі, у четвер, 27 січня, повідомляє агенція Інтерфакс-Україна.
"З урахуванням того, що за будь-які дії, і хороші, і погані, несе службу командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ, клопотання перед президентом про відставку та звільнення з посади командувача Національної гвардії", - заявив Балан на брифінгу в Дніпрі.
Як повідомлялося, 27 січня вночі, солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук відкрив вогонь по товаришах по службі на території заводу "Південмаш" у Дніпрі. У результаті загинуло четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна, ще п'ятеро отримали поранення.
Слідство розглядає кілька версій стрілянини, повідомили в четвер у Державному бюро розслідувань (ДБР). Серед них можливі нестатутні відносини, які могли спричинити зрив у Рябчука. Зараз слідчі ДБР перевіряють інформацію про бійку, яка сталася кілька місяців тому, та цькування затриманого іншими військовослужбовцями, сказала під час брифінгу радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.
Рябчуку інкримінують підозри у вчиненні злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України: навмисне вбивство, дезертирство, а також привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї та боєприпасів. За це йому може загрожувати покарання аж до довічного ув'язнення
Слідство клопотатиме про запобіжний захід для Артемія Рябчука у формі тримання під вартою без альтернативи застави.
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ДБР також відкрило провадження за службовою недбалістю керівництва Нацгвардії. "Потрібно виявити всі деталі, які могли призвести до трагедії, щоб унеможливити її повторення у майбутньому", - цитує пресслужба ДБР слова директора Олексія Суханова. Санкція статті, за якою розпочате розслідування, передбачає покарання до семи років позбавлення волі.
В офісі президента України поки що не коментують відставку Миколи Балана з посади командувача НГУ. Водночас в міністерстві внутрішніх справ, в структуру якого входить Нацгвардія, відставку підтримали. "Це вчинок справжнього офіцера. Рапорт Миколи Балана мною буде підтримано і надіслано президенту для прийняття рішення. Одночасно мною внесено подання про призначення виконуючим обов’язки командувача НГУ заступника командувача генерал-лейтенанта Юрія Лебедя", - цитує пресслужба міністра Дениса Монастирського.
Микола Балан командував Нацгвардією з червня 2019 року, а заступником командувача був призначений в квітні-2014. До того служив Кримському територіальному управлінні внутрішніх військ МВС.