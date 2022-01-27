Командувач Нацгвардії України йде у відставку через масову стрілянину на "Південмаші"

Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку у зв'язку з масовою стріляниною на Південному машинобудівному заводі ("Південмаш") у Дніпрі, у четвер, 27 січня, повідомляє агенція Інтерфакс-Україна.

"З урахуванням того, що за будь-які дії, і хороші, і погані, несе службу командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ, клопотання перед президентом про відставку та звільнення з посади командувача Національної гвардії", - заявив Балан на брифінгу в Дніпрі.

Як повідомлялося, 27 січня вночі, солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук відкрив вогонь по товаришах по службі на території заводу "Південмаш" у Дніпрі. У результаті загинуло четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна, ще п'ятеро отримали поранення.

Правоохоронці біля прохідної заводу "Південмаш" зранку 27 січня

Приводом могли стати нестатутні відносини

Слідство розглядає кілька версій стрілянини, повідомили в четвер у Державному бюро розслідувань (ДБР). Серед них можливі нестатутні відносини, які могли спричинити зрив у Рябчука. Зараз слідчі ДБР перевіряють інформацію про бійку, яка сталася кілька місяців тому, та цькування затриманого іншими військовослужбовцями, сказала під час брифінгу радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

Рябчуку інкримінують підозри у вчиненні злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України: навмисне вбивство, дезертирство, а також привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї та боєприпасів. За це йому може загрожувати покарання аж до довічного ув'язнення

Слідство клопотатиме про запобіжний захід для Артемія Рябчука у формі тримання під вартою без альтернативи застави.

Читайте також: Спадщина Авакова: що залишає після себе глава МВС України (відео)

Микола Балан (ліворуч) та ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков (архівне фото)

Розслідування щодо командування

ДБР також відкрило провадження за службовою недбалістю керівництва Нацгвардії. "Потрібно виявити всі деталі, які могли призвести до трагедії, щоб унеможливити її повторення у майбутньому", - цитує пресслужба ДБР слова директора Олексія Суханова. Санкція статті, за якою розпочате розслідування, передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

В офісі президента України поки що не коментують відставку Миколи Балана з посади командувача НГУ. Водночас в міністерстві внутрішніх справ, в структуру якого входить Нацгвардія, відставку підтримали. "Це вчинок справжнього офіцера. Рапорт Миколи Балана мною буде підтримано і надіслано президенту для прийняття рішення. Одночасно мною внесено подання про призначення виконуючим обов’язки командувача НГУ заступника командувача генерал-лейтенанта Юрія Лебедя", - цитує пресслужба міністра Дениса Монастирського.

Микола Балан командував Нацгвардією з червня 2019 року, а заступником командувача був призначений в квітні-2014. До того служив Кримському територіальному управлінні внутрішніх військ МВС.