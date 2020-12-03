"Марш волі" у Білорусі: силовики почали затримувати протестувальників

У столиці Білорусі Мінську та інших містах країни у неділю, 6 грудня, почалася щотижнева акція протесту, яка цього разу називається "Марш волі". Її учасники висловлюють незгоду з результатами президентських виборів, які відбулися у Білорусі 9 серпня.

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Протестувальники дотримуються нової тактики і тепер організовують свої акції меншими групами в окремих районах Мінська та інших міст. Силовики вже затримали декількох людей в різних районах білоруської столиці. Точна кількість затриманих наразі невідома, передає інформагенція "Інтерфакс-Захід" з посиланням на свідків.

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Крім того, у Гродні затримали двох журналістів агентства "БелаПАН," інформує Білоруська асоціація журналістів, а в Мінську - журналістку "Інтерфакс-Захід" та ще одного російського медіа.

Перед початком недільної акції повідомлялося, що силовики розставили свою техніку в різних спальних районах Мінська. Також були перебої з доступом до месенджера Telegram, у якому організатори протестів координують свої дії, але згодом вони припинилися.

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Протести у Білорусі тривають з 9 серпня

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який обіймає президентську посаду з 1994 року.

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За минулі місяці силовики неодноразово виявляли безпрецедентну жорстокість під час придушення народних виступів. Світлана Тихановська, яку чимало білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена покинути Білорусь.

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Євросоюз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб.

Дивитись відео 05:23 Поділитись Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3lXhM Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі