 Маркуса Зедера переобрали головою ХСС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2021

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Новини

Маркуса Зедера переобрали головою ХСС

Переобрання Маркуса Зедера головою баварських консерваторів підтримало 87,6 відсотка учасників з'їзду ХСС.

Маркуса Зедера переобрали головою ХСС

Маркус Зедер і надалі очолюватиме баварських консерваторів

Делегати з'їзду баварської консервативної партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) на з'їзді в п'ятницю, 10 вересня, переобрали головою політсили прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зедера (Marcus Söder). Під час голосування кандидатуру Зедера підтримали 600 із 685 делегатів з'їзду баварських консерваторів, що проводиться в Нюрнберзі. Такий показник відповідає 87,6 відсотка голосів. Кандидатура Зедера була єдиною, винесеною на голосування.

Сам Зедер назвав цей результат "чудовим". У своїй промові Зедер закликав учасників заходу до перегляду підходів у передвиборчій кампанії партії щодо цьогорічних виборів до Бундестагу, передає інформагенція AFP. Водночас лідер баварських консерваторів наголосив на важливості збереження тісної співпраці з сестринською консервативною партією Християнсько-демократичний союз (ХДС) та на підтримці кандидата в канцлери від ХДС Арміна Лашета (Armin Laschet).

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Переобраний голова баварських консерваторів також висловив упевненість у тому, що консервативному блоку ХДС/ХСС вдасться подолати нинішнє незначне відставання в електоральних симпатіях від СДПН, передає інформагенція dpa.

Уперше Зедера обрали головою баварських консерваторів на початку 2019 року й переобрали в жовтні того ж року. Найбільше підтримки - 91,3 відсотка голосів - Зедер отримав під час переобрання в жовтні 2019 року.

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