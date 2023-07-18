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Маляр: На Куп'янському напрямку ініціатива на боці ЗСУ

Євгенія Наконечна
34 хв. тому

Заступниця міністра оборони України повідомила, що українські війська перехопили ініціативу під Куп'янском і продовжують просування під Бахмутом. Тривають інтенсивні бої.

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Українські військові під Бахмутом
Українські військові під БахмутомФото: REUTERS

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що наступ росіян на Куп'янському напрямку наразі безуспішний. "Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці", - написала Маляр у Telegram у вівторок, 18 липня.

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Також вона заявила, що на південному фланзі довкола Бахмута протягом останніх днів триває просування українських військ. На північному фланзі росіяни інтенсивно намагаються повернути втрачені позиції.

Генштаб ЗСУ: ворог завдав 70 авіаційних ударів

Тим часом на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де Росія зосереджує основні зусилля, протягом доби відбулося 18 бойових зіткнень і тривають важкі бої, повідомляє у вечірньому зведенні 18 липня генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ). Там також відзначають, що "ворог здійснив 70 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах". 

У Генштабі додають, що російські окупаційні війська продовжують переобладнувати об'єкти цивільної інфраструктури під власні потреби. Зокрема, в місті Лисичанськ Луганської області російські військові обладнали територію колишньої міської поліклініки для розміщення особового складу та командування підрозділу "Ахмат". Також, за даними генштабу, росіяни переобладнали декілька баз відпочинку у Донецькій області для перебування там військових.

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