У Росії заявляють про низку атак безпілотниками

Повідомляють про атаку нібито українських безпілотників на анексований Севастополь. Лунають вибухи в окупованих Росією Луганську та Маріуполі.

В окупованому Луганську пролунали потужні вибухи, повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали. За свідченнями місцевих жителів, вибухи було чутно на південній околиці міста. За даними українського журналіста Дениса Казанського, вибухи сталися на території шахти "Ювілейна", де були розміщені російські війська.

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Вибухи також лунають у тимчасово окупованому Маріуполі, повідомляє радник мера міста Петро Андрущенко. За його словами, це "робота російської ППО по всій лінії між Нікольським Мангушом і Маріуполем". Раніше вибухи пролунали у Бердянську.

Шебекіно під обстрілами

Тим часом губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков звинуватив ЗСУ в обстрілі району центрального ринку в місті Шебекіно із реактивних систем залпового вогню "Град". Одна людина загинула, пошкоджено два автомобілі та фасад торгового павільйону, додав він.

Нагадаємо, у ніч проти 16 липня російські ЗМІ повідомляли про атаку нібіито українських безпілотників на анексований Севастополь. Як заявило вранці 16 липня міністерство оборони Росії, "ніхто не постраждав, руйнувань не зафіксовано після припиненої атаки БПЛА у Криму немає". За даними російського відомства, "київський режим атакував об'єкти в районі Севастополя" сімома безпілотниками та двома безекіпажними катерами, вони знищені, не досягнувши цілей.