ISW: Україна досягла значних успіхів у районі Бахмута

Сили оборони України досягли тактично значних успіхів у районі міста Бахмут Донецької області та продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох інших ділянках фронту. Про це йдеться у щоденномуогляді Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому ввечері в п'ятницю, 7 липня.

"Геолокаційні дані, опубліковані 6 липня, вказують на те, що українські сили досягли тактично значних успіхів поблизу Ягідного (два кілометри на північ від Бахмута)", - йдеться у повідомленні.

Американські аналітики з посиланням на генштаб Збройних сил України (ЗСУ) зауважили, що українські війська провели наступальні операції на північ і південь від Бахмута та досягли часткового успіху в районі Кліщіївки, а також продовжують наступальні операції на заході Запорізької області та вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями. Крім того, командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський повідомив, що українські військові встановили контроль над раніше втраченими позиціями в районі Бахмута, додали в ISW.

Також американські аналітики посилаються на дані українського військового оглядача Костянтина Машовця про те, що російські війська скерували на південь України майже все своє Східне угруповання військ. "Розгортання майже всього російського Східного угруповання військ і великих підрозділів на лінії фронту на півдні України свідчить про те, що оборона Росії на півдні України може бути крихкою", - йдеться в огляді ISW. Власних підтверджень цієї інформації аналітики не мають.

Британська розвідка: РФ бракує резервів під Бахмутом

Тим часом російська окупаційна армія майже не має резервів для посилення в районі міста Бахмут, йдеться у новому зведенні британської розвідки, опублікованому на сторінці міністерства оборони країни. "Російське керівництво майже напевно вважає політично неприйнятним поступитися Бахмутом, який має символічну вагу як одне з небагатьох здобутків Росії за останні 12 місяців. Однак існує велика ймовірність, що (в Росії. - Ред.) є небагато додаткових резервів, які можна було б виділити для цього сектора", - йдеться у зведенні у Twitter в суботу, 8 липня.

Розвідники також визнають, що українські війська досягли успіхів як на північ, так і на південь від Бахмута, тоді як росіяни потерпають від низького бойового духу, поєднання розрізнених підрозділів та обмеженої здатності знаходити та вражати українську артилерію.

Нагадаємо, 3 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямках РФ тримає понад 180 тисяч військових.