Меркель і Макрон пропонують ЄС фонд відновлення у 500 мільярдів євро

Лідери Німеччини та Франції Анґела Меркель (Angela Merkel) і Еммануель Макрон на тлі спричиненої пандемією коронавірусу кризи пропонують створити для Європейського Союзу фонд відновлення економіки у 500 мільярдів євро. Про це Меркель та Макрон повідомили у понеділок, 18 травня, на спільній відеопресконференції.

За словами Меркель, ці кошти виділятимуть країнам та галузям, які особливо постраждали внаслідок поширення коронавірусної інфекції. Також канцлерка зазначила, що кошти з фонду надаватимуть урядам держав не у якості кредитів, а як дотації.

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500 мільярдів для постраждалих від пандемії

Меркель заявила, що для наповнення цього фонду Єврокомісія має отримати повноваження позичити до 500 мільярдів євро на фінансових ринках від імені ЄС. Кошти надаватимуть ураженим країнам у рамках багаторічного фінансового плану ЄС. Погашення відбуватиметься з бюджету ЄС протягом тривалого часу - орієнтовно 20 років, зазначає агентство новин dpa.

Планується, що частка, яку для сплати позик додатково вноситиме Німеччина, відповідатиме її внеску до бюджету ЄС і становитиме близько 27 відсотків.

Потрібне схвалення усіх країн-членів ЄС

Утім, ця ініціатива потребує схвалення усіх 27-ми країн-членів ЄС, що може стати перешкодою у її реалізації. Раніше Німеччина та окремі країни Північної та Центральної Європи відмовлялися від ідеї спільних запозичень для подолання кризи. Натомість такі країни як Італія та Іспанія критикували їх за відсутність солідарності.

На саміті ЄС наприкінці квітня глави держав та урядів доручили Єврокомісії розробити відповідні пропозиції з відновлення економіки. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) має намір представити відповідний план 27 травня. Вона вже назвала німецько-французьку ініціативу конструктивною.

Ця ініціатива є суттєвою зміною в позиції уряду ФРН. Утім, у Німеччині згоду на додаткові повноваження Єврокомісії ще має надати Бундестаг.

Надзвичайні заходи у час коронавірусу

Лідери Німеччини та Франції заявили, що надзвичайна ситуація, яку спричинила пандемія коронавірусу, також потребує і надзвичайних заходів. "Наша мета є чіткою. Європа спільно впорається з цією кризою, і ми вийдемо з неї сильнішими", - йдеться у спільній заяві двох лідерів, оприлюдненій на сайті канцлерки.

Інформаційне агентство Reuters із посиланням на європейських дипломатів повідомляє, що у минулі дні відбувалися активні переговори з представниками Єврокомісії та лідерами держав ЄС стосовно ініціативи. Меркель під час цих переговорів натякнула на необхідність в довгостроковій перспективі розпочати дебати про зміну європейських угод, аби зробити можливим поглиблення інтеграції Євросоюзу. А Макрон, зокрема, вважає, що ЄС також має отримати повноваження у сфері охорони здоров'я.