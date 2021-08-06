Лукашенко і спортсмени: куди і чому вони втікають з Білорусі (відео)

Ситуація з легкоатлеткою Христиною Тимановською показує: режим Лукашенка і далі втрачає підтримку в лавах спортсменів. А от ще одна історія спортсменів, які були змушені втекти з Білорусі до Німеччини.
Спорт завжди відігравав важливу роль для Олександра Лукашенка. І за виступом збірної на Олімпіаді в Мінську пильно стежили багато білорусів. І помилка, допущена керівництвом у випадку з Христиною Тимановською, може дорого коштувати режиму, вважає срібний призер Олімпіади-2008 в Пекіні Андрій Кравченко. І ось чому:
Сербія: китайські інвестори - порятунок чи кабала? Туреччина: рибальство заради виживання. Іспанія: небезпечне сусідство з… ведмедями. Швеція: у відпустку через поріг.
Зближення Мінська з Москвою створює серйозні небезпеки на окремих ділянках кордону України з Білоруссю. Знімальна група DW провела з прикордонниками цілий день, аби з’ясувати, чи безпечна ситуація там.