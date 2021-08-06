Лукашенко і спортсмени: куди і чому вони втікають з Білорусі (відео)

Спорт завжди відігравав важливу роль для Олександра Лукашенка. І за виступом збірної на Олімпіаді в Мінську пильно стежили багато білорусів. І помилка, допущена керівництвом у випадку з Христиною Тимановською, може дорого коштувати режиму, вважає срібний призер Олімпіади-2008 в Пекіні Андрій Кравченко. І ось чому: