 Лукашенко і спортсмени: куди і чому вони втікають з Білорусі (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.08.2021

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Політика й суспільство

Лукашенко і спортсмени: куди і чому вони втікають з Білорусі (відео)

Ситуація з легкоатлеткою Христиною Тимановською показує: режим Лукашенка і далі втрачає підтримку в лавах спортсменів. А от ще одна історія спортсменів, які були змушені втекти з Білорусі до Німеччини.

Олександр Лукашенко намагається тримати білоруських спортсменів під контролем

Олександр Лукашенко намагається тримати білоруських спортсменів під контролем

Спорт завжди відігравав важливу роль для Олександра Лукашенка. І за виступом збірної на Олімпіаді в Мінську пильно стежили багато білорусів. І помилка, допущена керівництвом у випадку з Христиною Тимановською, може дорого коштувати режиму, вважає срібний призер Олімпіади-2008 в Пекіні Андрій Кравченко. І ось чому:

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Сербія: китайські інвестори - порятунок чи кабала? Туреччина: рибальство заради виживання. Іспанія: небезпечне сусідство з… ведмедями. Швеція: у відпустку через поріг.  

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