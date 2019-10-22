Lonely Planet рекомендує: які міста варто відвідати у 2020 році

Відоме видавництво путівників Lonely Planet опублікувало рейтинг топ-10 міст, які варто відвідати у 2020 році. Очолив рейтинг австрійський Зальцбург. Потрапило до нього й німецьке місто Бонн, де народився Бетховен.
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