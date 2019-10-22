Lonely Planet рекомендує: які міста варто відвідати у 2020 році

Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

Добре збережені за три тисячоліття

У 30 трунах зберігаються мумії жерців та жриць, а також дітей. Поховані вони були у Х столітті до нашої ери під час правління династії фараонів. Саркофаги зберігалися на глибині лише один метр під землею та були складені рядами один на одне.