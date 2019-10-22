 Lonely Planet рекомендує: які міста варто відвідати у 2020 році | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 22.10.2019

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Культура й стиль життя

Lonely Planet рекомендує: які міста варто відвідати у 2020 році

Відоме видавництво путівників Lonely Planet опублікувало рейтинг топ-10 міст, які варто відвідати у 2020 році. Очолив рейтинг австрійський Зальцбург. Потрапило до нього й німецьке місто Бонн, де народився Бетховен.

  • Зальцбург, Австрія

    Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році

    Зальцбург, Австрія

    Перше місце в рейтингу Lonely Planet посів австрійський Зальцбург. Цього року 100-річний ювілей Зальцбурзького фестивалю класичної музики святкуватимуть з помпою. Крім того, місто в Альпах приваблює туристів своїм історичним центром, внесеним до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, фортецею на пагорбі на тлі гірської панорами, а також будинком-музеєм композитора Вольфґанґа Амадея Моцарта.

  • Вашингтон, США

    Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році

    Вашингтон, США

    На другому місці в топ-10 від Lonely Planet опинилася американська столиця Вашингтон. 2020 року там святкуватимуть 100-річчя 19 поправки до конституції США, згідно з якою жінки отримали право голосу. Музеї на кшталт Національної портретної галереї, Національного музею американської історії та Національного музею жінок у мистецтві запропонують відвідувачам із цього приводу спеціальні виставки.

  • Каїр, Єгипет

    Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році

    Каїр, Єгипет

    Третє місце в рейтингу неочікувано дісталося єгипетській столиці Каїру. На даний момент безпекова ситуація у країні вважається напруженою. Тим не менш, Каїр кличе туристів з усього світу на відкриття "Великого єгипетського музею". У будівлі поблизу пірамід Гізи мають бути виставлені предмети із поховань фараона і, можливо, навіть мумія фараона Тутанхамона, яка поки що зберігається в Луксорі.

  • Голуей, Ірландія

    Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році

    Голуей, Ірландія

    Місто Голуей на заході Ірландії останнім часом розвивається шаленими темпами. Яскраво розмальовані кнайпи приваблюють відвідувачів живою музикою, а з кав'ярень можна спостерігати за вуличними музикантами. 2020 року Голуей та його околиці стануть культурною столицею Європи. Серед запланованих заходів - вуличні спектаклі, мистецькі виставки, а також висококласна музика, театр і танці.

  • Бонн, Німеччина

    Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році

    Бонн, Німеччина

    Єдиним німецьким містом у рейтингу є Бонн. Увагу укладачів путівника привабили заходи, які пройдуть у колишній столиці ФРН у зв'язку з майбутнім 250-річчям від дня народження найвідомішого боннця - композитора Людвіґа ван Бетховена. Участь у них візьмуть оркестри, солісти та диригенти зі всього світу. А в Оперному театрі Бонна ставитимуть "Фіделіо" - єдину оперу Бетховена.

  • Під Ла-Паса до Дубая

    Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році

    Від Ла-Паса до Дубая

    Із шостої по десяту сходинки рейтингу від Lonely Planet посіли болівійський Ла-Пас, Кочі в Індії, канадський Ванкувер, Дубай в ОАЕ, а також американський Денвер. Випуск 2020 року - п'ятнадцятий подібний путівник видавництва Lonely Planet. Крім нього, існують також окремі рейтинги країн та регіонів, які варто відвідати наступного року. На перших місцях - Бутан і Шовковий шлях у Центральній Азії.

    Автор: Данило Білик


  • Зальцбург, Австрія

    Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році

    Зальцбург, Австрія

    Перше місце в рейтингу Lonely Planet посів австрійський Зальцбург. Цього року 100-річний ювілей Зальцбурзького фестивалю класичної музики святкуватимуть з помпою. Крім того, місто в Альпах приваблює туристів своїм історичним центром, внесеним до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, фортецею на пагорбі на тлі гірської панорами, а також будинком-музеєм композитора Вольфґанґа Амадея Моцарта.

  • Вашингтон, США

    Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році

    Вашингтон, США

    На другому місці в топ-10 від Lonely Planet опинилася американська столиця Вашингтон. 2020 року там святкуватимуть 100-річчя 19 поправки до конституції США, згідно з якою жінки отримали право голосу. Музеї на кшталт Національної портретної галереї, Національного музею американської історії та Національного музею жінок у мистецтві запропонують відвідувачам із цього приводу спеціальні виставки.

  • Каїр, Єгипет

    Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році

    Каїр, Єгипет

    Третє місце в рейтингу неочікувано дісталося єгипетській столиці Каїру. На даний момент безпекова ситуація у країні вважається напруженою. Тим не менш, Каїр кличе туристів з усього світу на відкриття "Великого єгипетського музею". У будівлі поблизу пірамід Гізи мають бути виставлені предмети із поховань фараона і, можливо, навіть мумія фараона Тутанхамона, яка поки що зберігається в Луксорі.

  • Голуей, Ірландія

    Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році

    Голуей, Ірландія

    Місто Голуей на заході Ірландії останнім часом розвивається шаленими темпами. Яскраво розмальовані кнайпи приваблюють відвідувачів живою музикою, а з кав'ярень можна спостерігати за вуличними музикантами. 2020 року Голуей та його околиці стануть культурною столицею Європи. Серед запланованих заходів - вуличні спектаклі, мистецькі виставки, а також висококласна музика, театр і танці.

  • Бонн, Німеччина

    Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році

    Бонн, Німеччина

    Єдиним німецьким містом у рейтингу є Бонн. Увагу укладачів путівника привабили заходи, які пройдуть у колишній столиці ФРН у зв'язку з майбутнім 250-річчям від дня народження найвідомішого боннця - композитора Людвіґа ван Бетховена. Участь у них візьмуть оркестри, солісти та диригенти зі всього світу. А в Оперному театрі Бонна ставитимуть "Фіделіо" - єдину оперу Бетховена.

  • Під Ла-Паса до Дубая

    Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році

    Від Ла-Паса до Дубая

    Із шостої по десяту сходинки рейтингу від Lonely Planet посіли болівійський Ла-Пас, Кочі в Індії, канадський Ванкувер, Дубай в ОАЕ, а також американський Денвер. Випуск 2020 року - п'ятнадцятий подібний путівник видавництва Lonely Planet. Крім нього, існують також окремі рейтинги країн та регіонів, які варто відвідати наступного року. На перших місцях - Бутан і Шовковий шлях у Центральній Азії.

    Автор: Данило Білик


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  • Усі мають побачити скарби

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    Автор: Дарко Яневич, Ґабі Ройхер


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