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Lonely Planet

Lonely Planet - австралійське видання. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Lonely Planet".

Австралійське видання Lonely Planet спеціалізується на туристичних путівниках. Lonely Planet представляє себе як найбільше в світі видавництво для самостійного туризму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

5 причин побувати у Бонні (25.10.2019)

5 причин побувати у Бонні (25.10.2019) 25.10.2019

Бонн увійшов до топ-5 туристичних цілей у 2020 році за версією Lonely Planet. Ось топ-5 причин, чому варто відвідати Бонн.
Lonely Planet рекомендує: які міста варто відвідати у 2020 році

Lonely Planet рекомендує: які міста варто відвідати у 2020 році 22.10.2019

Відоме видавництво путівників Lonely Planet опублікувало рейтинг топ-10 міст, які варто відвідати у 2020 році. Очолив рейтинг австрійський Зальцбург. Потрапило до нього й німецьке місто Бонн, де народився Бетховен.
Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році

Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році 22.10.2019

Відоме видавництво путівників Lonely Planet опублікувало рейтинг топ-10 міст, які варто відвідати у 2020 році. Очолив рейтинг австрійський Зальцбург. Потрапило до нього й німецьке місто Бонн, де народився Бетховен.
Lonely Planet: Німеччина на другому місці серед туристичних цілей 2019 року

Lonely Planet: Німеччина на другому місці серед туристичних цілей 2019 року 25.10.2018

У 2018 році рейтинг очолює Чилі. На другому місці - Південна Корея. На 2019 рік Lonely Planet радить туристам поїхати на Шрі-Ланку та до Німеччини.
Куди поїхати наступного року: рейтинг міст від Lonely Planet

Куди поїхати наступного року: рейтинг міст від Lonely Planet 02.11.2017

Дедалі більшої популярності набуває туризм у містах. На тлі цього путівник Lonely Planet опублікував рейтинг міст світу, куди, на думку його авторів, найкраще було б поїхати.
Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet

Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet 02.11.2017

Дедалі більшої популярності набуває туризм у містах. На тлі цього путівник Lonely Planet опублікував рейтинг міст світу, куди, на думку його авторів, найкраще було б поїхати.
Львів бореться за іноземного туриста

Львів бореться за іноземного туриста 27.05.2016

Львів потрапив до п'ятірки європейських міст, які рекомендує відвідати цього літа туристичний портал Lonely Planet. Чи допоможе рейтинг заманити до міста іноземного туриста?
Львів потрапив до списку найцікавіших місць у Європі за версією Lonely Planet

Львів потрапив до списку найцікавіших місць у Європі за версією Lonely Planet 24.05.2016

Серед переваг міста - велика кількість архітектурних пам'яток та "сприятливий" для багатьох іноземців актуальний курс гривні. Lonely Planet також нагадує, що 2016-го у Львові відбудеться близько 100 фестивалів.