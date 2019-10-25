Lonely Planet - австралійське видання. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Lonely Planet".

Австралійське видання Lonely Planet спеціалізується на туристичних путівниках. Lonely Planet представляє себе як найбільше в світі видавництво для самостійного туризму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.