  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Лондон оголосив про нові санкції проти російських чиновників

Євгенія Наконечна
2 год. тому

В уряді Великобританії засуджують причетних до примусової депортації українських дітей і називають дії Росії спробою "стерти Україну з лиця Землі".

https://p.dw.com/p/4U00Z
Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі
Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс КлеверліФото: Kirsty Wigglesworth/AP/picture alliance

Великобританія оголосила про запровадження санкцій проти 14 російських чиновників, зокрема, у зв'язку з їхньою участю у процесі примусової депортації дітей з окупованих регіонів України. Про нові санкції оголосив у понеділок, 17 липня, міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, повідомляється на сайті британського уряду.

Читайте також: Лукашенко підтримав депортацію українських дітей. Що далі?

"Російські чиновники зіткнуться із замороженням активів і забороною на поїздки у відповідь на їхню причетність до насильницької депортації українських дітей та розповсюдження пропаганди, що розпалює ненависть... Клеверлі оголосив сьогодні про 14 нових санкцій у відповідь на спроби Росії зруйнувати українську національну ідентичність, зокрема 11 проти тих, хто причетний до насильницької депортації українських дітей", - ідеться в повідомленні.

Читайте також: Експертка ОБСЄ: Масштаби депортації дітей з України в РФ вражають

Санкції буде запроваджено, зокрема, проти уповноваженої з прав дитини в Московській області Ксенії Мішонової та міністра освіти РФ Сергія Кравцова за участь у "підступній програмі депортації". Також під санкції потрапили двоє російських пропагандистів, відповідальних за поширення пропаганди, спрямованої на розпалювання насильства і ненависті до України та її народу, зокрема Антон Красовський. Санкції введено і проти міністерки культури РФ Ольги Любімової "за використання свого становища для підтримки руйнівної антиукраїнської політики російської держави".

РФ хоче стерти національну ідентичність українців

В уряді Великобританії відзначають, що, на їхню думку,  у наміри РФ входить стерти національну ідентичність України.

"У лякаючій програмі примусової депортації дітей і сповненій ненависті пропаганді, яку вивергають його поплічники, ми бачимо справжній намір Путіна - стерти Україну з лиця землі. Сьогоднішні санкції притягують до відповідальності тих, хто підтримує путінський режим, зокрема тих, хто хотів би, щоб Україна була знищена, її національна ідентичність розчинилася, а її майбутнє було стерте", - зазначив Клеверлі.

У повідомленні вказано, що понад 19 тисяч українських дітей були насильно депортовані до Росії.

Як РФ викрадає дітей з України і як матері повертають їх?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.gov.uk
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Балкер TK Majestic, що перевозить зерно в рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН, стоїть на південній якірній стоянці Босфору в Стамбулі, Туреччина.

Зеленський: Україна хоче продовжувати експорт зерна морем

Політика16 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як у ЄС дбають про сталий розвиток і політику згуртування

Як у ЄС дбають про сталий розвиток і політику згуртування

Суспільство5 год. тому25:49 хв.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції

Шольц про "зміну епох" і довгострокову підтримку України

Шольц про "зміну епох" і довгострокову підтримку України

Політика14 липня 2023 р.
Знесення пам'ятника українсько-російській дружбі, 26 квітня 2022 року

Чи потрібна Києву заборона культурного продукту російською?

Чи потрібна Києву заборона культурного продукту російською?

Суспільство14 липня 2023 р.
external

"Це і моя війна теж": як юрист з ФРН допомагає українцям

"Це і моя війна теж": як юрист з ФРН допомагає українцям

Суспільство14 липня 2023 р.07:32 хв.
Люди біля монументу, що вшановує радянську армію. Софія, 9 березня 2023 року

Що робити з радянськими пам'ятниками? Приклад Болгарії

Що робити з радянськими пам'ятниками? Приклад Болгарії

Історія14 липня 2023 р.
external

"Бункер важливіший за машину": киянин збудував собі укриття

"Бункер важливіший за машину": киянин збудував собі укриття

Суспільство14 липня 2023 р.01:35 хв.
На головну сторінку