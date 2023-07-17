Лондон оголосив про нові санкції проти російських чиновників

В уряді Великобританії засуджують причетних до примусової депортації українських дітей і називають дії Росії спробою "стерти Україну з лиця Землі".

Великобританія оголосила про запровадження санкцій проти 14 російських чиновників, зокрема, у зв'язку з їхньою участю у процесі примусової депортації дітей з окупованих регіонів України. Про нові санкції оголосив у понеділок, 17 липня, міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, повідомляється на сайті британського уряду.

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"Російські чиновники зіткнуться із замороженням активів і забороною на поїздки у відповідь на їхню причетність до насильницької депортації українських дітей та розповсюдження пропаганди, що розпалює ненависть... Клеверлі оголосив сьогодні про 14 нових санкцій у відповідь на спроби Росії зруйнувати українську національну ідентичність, зокрема 11 проти тих, хто причетний до насильницької депортації українських дітей", - ідеться в повідомленні.

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Санкції буде запроваджено, зокрема, проти уповноваженої з прав дитини в Московській області Ксенії Мішонової та міністра освіти РФ Сергія Кравцова за участь у "підступній програмі депортації". Також під санкції потрапили двоє російських пропагандистів, відповідальних за поширення пропаганди, спрямованої на розпалювання насильства і ненависті до України та її народу, зокрема Антон Красовський. Санкції введено і проти міністерки культури РФ Ольги Любімової "за використання свого становища для підтримки руйнівної антиукраїнської політики російської держави".

РФ хоче стерти національну ідентичність українців

В уряді Великобританії відзначають, що, на їхню думку, у наміри РФ входить стерти національну ідентичність України.

"У лякаючій програмі примусової депортації дітей і сповненій ненависті пропаганді, яку вивергають його поплічники, ми бачимо справжній намір Путіна - стерти Україну з лиця землі. Сьогоднішні санкції притягують до відповідальності тих, хто підтримує путінський режим, зокрема тих, хто хотів би, щоб Україна була знищена, її національна ідентичність розчинилася, а її майбутнє було стерте", - зазначив Клеверлі.

У повідомленні вказано, що понад 19 тисяч українських дітей були насильно депортовані до Росії.