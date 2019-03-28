Лісові пожежі у Сирії: евакуюють десятки тисяч людей

Західні регіони Сирії потерпають від масштабних лісових пожеж, що змусили десятки тисяч людей покинути свої домівки і завдали величезної шкоди сільськогосподарським угіддям. Згідно з поширеним у вівторок, 13 жовтня, повідомленням сирійського державного інформаційного агентства "Сана", жертвами вогню стали щонайменше троє осіб.

За офіційними даними, протягом кількох останніх днів вдалося загасити десятки пожеж поблизу прибережних міст Латакія і Тарту. Крім того, місцевій владі довелося докласти неабияких зусиль, щоб забезпечити питною водою жителів сільських районів, ідеться в повідомленні офіційного Дамаска.

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Як повідомив Сирійський Червоний Півмісяць у соцмережі Twitter, тільки в провінції Тарту вдалося загасити майже 100 пожеж. Вогнем знищено дев'ять тисяч гектарів лісових або сільськогосподарських угідь, а також господарські, складські й житлові приміщення, йдеться в повідомленні місцевих ЗМІ, на яке посилається інформагенція dpa.

Не менше 25 тисяч людей довелося евакуювати. А загалом цей природний катаклізм прямо чи опосередковано зачепить близько 140 тисяч людей, що потерпатимуть від перебоїв з водо- та електропостачанням, втрати доступу до лікарень й інших важливих закладів та інфраструктури.

В ООН зафіксували зростання числа катаклізмів

Тим часом цього дня оприлюднено доповідь Бюро ООН зі скорочення ризику катастроф (UNISDR) з нагоди Міжнародного дня зі зменшення небезпеки катастроф. У доповіді, зокрема, зазначається, що з 2000 по 2019 рік Бюро ООН зафіксувало скрізь у світі 7348 великих природних лих - майже втричі більше, ніж за період з 1980 по 1999 роки.

У документі вказується на значне зростання кількості землетрусів, цунамі й катастроф, викликаних головним чином кліматичними змінами, - з 3,6 тисячі до майже 6,6 тисячі.

Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю Чорне небо Перші пожежі виникли поблизу Лос-Анджелеса 12 серпня та поширилися чагарниками, ярами та лісом поблизу Сан-Франциско. Два осередки вогню розрослися до однієї з найбільших в історії Каліфорнії пожеж. Кожен із них зачепив територію у майже 800 квадратних кілометрів.

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