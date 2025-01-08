Лісова пожежа біля Лос-Анджелеса: евакуйовано 30 тисяч людей

Пожежа, що швидко поширюється, охопила узбережний район Пасифік-Палісейдс, де екстрено евакуювали близько 30 тисяч жителів. Даних про загиблих і постраждалих немає.

У передмісті Лос-Анджелеса проводять термінову евакуацію жителів через лісову пожежу, яка швидко розширюється. Площа пожежі, що спалахнула у вівторок, 7 січня, у престижному прибережному районі Пасифік-Палісейдс між Санта-Монікою і Малібу, становила 1182 гектари.

Внаслідок катаклізми знищено житлові будинки, більша частина району сильно задимлена. Евакуйовано близько 30 тисяч людей, передає Reuters із посиланням на представників місцевої влади. Жителі повідомляють про раптове і блискавичне поширення вогню і паніку. На дорогах виникли затори, багато хто кинув машини на шосе, охопленому полум'ям по обидва боки, і залишив місце пожежі пішки.

Люди евакуйовуються пішки з охопленого вогнем району Фото: Mike Blake/REUTERS

Даних про загиблих і постраждалих немає

Незважаючи на хаотичну евакуацію, про загиблих і постраждалих поки не повідомляли, заявила начальниця пожежної охорони Лос-Анджелеса Крістін Краулі. До гасіння залучили сотні пожежників і авіацію. За даними Краулі, під загрозою пожежі перебувають понад 10,3 тисячі домогосподарств і 13,2 тисячі нежитлових будівель.

Як повідомляє NBC News, у зоні евакуації, серед інших, перебуває резиденція віцепрезидентки США Камали Гарріс. Крім того, у фешенебельному районі Пасифік-Палісейдс проживають голлівудські зірки та інші знаменитості.

Байден запропонував Каліфорнії будь-яку допомогу

Через пожежу в Лос-Анджелесі скасовано участь президента США Джо Байдена в церемонії створення двох нових національних пам'ятників у Каліфорнії. Байден повідомив, що запропонував Каліфорнії "будь-яку федеральну допомогу, яка необхідна для ліквідації жахливої пожежі в Пасифік-Палісейдс". Обраний президент США Дональд Трамп, зі свого боку, погрожував позбавити керовану демократами Каліфорнію допомоги в боротьбі з пожежами, пише AFP.

Наслідки лісових пожеж в Каліфорнії Фото: Jonathan Alcorn/ZUMA Press Wire/IMAGO

У Лос-Анджелесі оголосили режим надзвичайної ситуації. Губернатор Каліфонії Гевін Ньюсом заявив про ризик виникнення нових пожеж і вжиття запобіжних заходів.

Очікується посилення вітру

Раніше в регіоні було оголошено надзвичайну пожежну небезпеку через сильні вітри і тривалу посуху. Метеорологи прогнозують ще більше посилення вітру найближчими днями, його швидкість може становити до 160 км/год.

Найсильніший вітер очікується в ніч на 8 січня за місцевим часом. Найвищий рівень пожежної небезпеки збережеться до вечора 9 січня.