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ПолітикаРосійська Федерація

"Лікарі без кордонів" після 32 років роботи йдуть з РФ

Максим Сидоржевський
16 вересня 2024 р.

Припинення діяльності в Росії "Лікарів без кордонів" стало наслідком відкликання ліцензії мін'юстом РФ.

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На кордоні РФ
В Росії припиняє діяльність організація "Лікарі без кордонів"Фото: Vladimir Gorovykh/TASS/dpa/picture alliance

Міжнародна некомерційна організація "Лікарі без кордонів" (MSF) оголосила про вимушене припинення своєї діяльності на території Росії після 32 років роботи в цій країні. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті організації у понеділок, 16 вересня. Причиною відходу з РФ організація назвала отриманий у серпні цього року від міністерства юстиції РФ лист із рішенням виключити філію НКО в Росії з реєстру іноземних неурядових організацій.

"Нам дуже сумно завершувати наші програми в країні, оскільки багато людей, які потребують медичної та гуманітарної допомоги, тепер залишаться без підтримки, яку ми могли б їм надати", - йдеться в заяві MSF.

Організація реалізовувала проєкти в Москві, Санкт-Петербурзі, Чечні, Дагестані та деяких інших регіонах РФ, наголошують у пресрелізі.

У середині серпня 2024 року російський мін'юст відкликав ліцензії у міжнародних гуманітарних організацій у РФ. Під удар потрапили, зокрема, "Лікарі без кордонів" і "Лікарі світу". Формальною причиною в міністерстві назвали "невідповідність діяльності" НКО їхньому статуту, не пояснивши при цьому, у чому саме вона полягає. Тоді організаціям дали місяць на ліквідацію представництв у Росії та закриття рахунків.

 

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