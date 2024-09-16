"Лікарі без кордонів" після 32 років роботи йдуть з РФ

Міжнародна некомерційна організація "Лікарі без кордонів" (MSF) оголосила про вимушене припинення своєї діяльності на території Росії після 32 років роботи в цій країні. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті організації у понеділок, 16 вересня. Причиною відходу з РФ організація назвала отриманий у серпні цього року від міністерства юстиції РФ лист із рішенням виключити філію НКО в Росії з реєстру іноземних неурядових організацій.

"Нам дуже сумно завершувати наші програми в країні, оскільки багато людей, які потребують медичної та гуманітарної допомоги, тепер залишаться без підтримки, яку ми могли б їм надати", - йдеться в заяві MSF.

Організація реалізовувала проєкти в Москві, Санкт-Петербурзі, Чечні, Дагестані та деяких інших регіонах РФ, наголошують у пресрелізі.

У середині серпня 2024 року російський мін'юст відкликав ліцензії у міжнародних гуманітарних організацій у РФ. Під удар потрапили, зокрема, "Лікарі без кордонів" і "Лікарі світу". Формальною причиною в міністерстві назвали "невідповідність діяльності" НКО їхньому статуту, не пояснивши при цьому, у чому саме вона полягає. Тоді організаціям дали місяць на ліквідацію представництв у Росії та закриття рахунків.