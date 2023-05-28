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СуспільствоІталія

Судно "Лікарів без кордонів" врятувало 600 мігрантів

Анастасія Шепелева
55 хв. тому

Корабель організації "Лікарі без кордонів" зняв понад 600 мігрантів з човна, що зазнав лиха в Середземному морі.

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Оператор судна Geo Barents організація "Лікарі без кордонів" повідомила у неділю, 28 травня, що напередодні італійська влада попросила екіпаж надати допомогу для врятування близько 600 осіб з переповненого човна біля берегів Сицилії. В результаті операції, що тривала три години, на борт Geo Barents підняли 602 людини, серед яких 151 неповнолітній та 11 жінок, зазначили у "Лікарях без кордонів".

Корабель спрямували у порт Барі, щоб висадити людей на берег. Подорож туди триватиме близько 40 годин.

Середземноморський марштрут є одним з найнебезпечніших, який використовують біженці. За даними Міжнародної організації з міграції, з початку цього року при спробі перетнути море і дістатися берегів ЄС загинули або зникли безвісти близько 1100 людей. Вважається, що реальні цифри загиблих або зниклих безвісти набагато вищі. 

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