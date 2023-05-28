Судно "Лікарів без кордонів" врятувало 600 мігрантів

Корабель організації "Лікарі без кордонів" зняв понад 600 мігрантів з човна, що зазнав лиха в Середземному морі.

Оператор судна Geo Barents організація "Лікарі без кордонів" повідомила у неділю, 28 травня, що напередодні італійська влада попросила екіпаж надати допомогу для врятування близько 600 осіб з переповненого човна біля берегів Сицилії. В результаті операції, що тривала три години, на борт Geo Barents підняли 602 людини, серед яких 151 неповнолітній та 11 жінок, зазначили у "Лікарях без кордонів".

Корабель спрямували у порт Барі, щоб висадити людей на берег. Подорож туди триватиме близько 40 годин.

Середземноморський марштрут є одним з найнебезпечніших, який використовують біженці. За даними Міжнародної організації з міграції, з початку цього року при спробі перетнути море і дістатися берегів ЄС загинули або зникли безвісти близько 1100 людей. Вважається, що реальні цифри загиблих або зниклих безвісти набагато вищі.