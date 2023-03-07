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Лідер СДПН Клінґбайль (перший ліворуч) та глава піртійної фракції в Бундестазі Мютценіх (третій ліворуч) у Києві
Лідер СДПН Клінґбайль (перший ліворуч) та глава піртійної фракції в Бундестазі Мютценіх (третій ліворуч) у КиєвіФото: Fion Große/SPD/picture alliance/dpa
КонфліктиНімеччина

Лідер фракції СДПН: Україні потрібна не лише зброя

Матіас Белінґер
2 год. тому

Лідер фракції соціал-демократів у Бундестазі Рольф Мютценіх - про причини вагань Берліну в постачанні зброї Україні, її побажаннях та про те, що його найбільше вразило під час візиту до Києва.

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Лідер фракції соціал-демократів у Бундестазі Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) та співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) 6 березня відвідали Київ, де провели переговори з представниками українського уряду та Верховної Ради. В інтерв'ю DW Рольф Мютценіх розповів про те, чим пояснюються вагання Німеччини в постачанні зброї Києву, які побажання висловили українські партнери і що найбільше вразило його в Україні.

DW: Пане Мютценіх, у минулому ви були об'єктом різкої критики з боку України. Якось вас назвали людиною, яка поширює російський наратив. Наскільки складними були переговори?

Рольф Мютценіх: Вони зовсім не були складними, тому що критику, про яку йшлося, - і це мені стало ясно дуже швидко - розділяли тут далеко не всі. Я також розумію особливі виклики, але я зустрівся з дуже добре поінформованими людьми, які були раді, що існує не лише контакт із європейськими урядами, а й з партіями та парламентськими фракціями. Тому ми й приїхали сюди.

Проте ви завжди були дуже обережні, особливо коли йшлося про військову підтримку України. Зрештою, зазвичай буває так, що Німеччина все ж таки постачає те озброєння, яке на самому початку вона відмовлялася постачати. Наскільки шкодить це постійне затягування?

Рольф Мютценіх
Рольф МютценіхФото: Mathias Bölinger/DW

Ми не затягуємо, ми консультуємось із партнерами. Це також вимагає часу, і, звичайно, ми повинні щоразу переконатися в тому, що ми можемо здійснити постачання, не ставлячи під питання нашу власну безпеку чи безпеку Європи. Це надзвичайно важливі дискусії. Вони також зрозумілі й для наших співрозмовників, і коли мене звинувачують у тому, що я хочу залучити весь спектр міжнародної політики, я вважаю це не звинуваченням, а швидше підтвердженням того, що це добре. У Києві я також ще раз переконався в тому, що багато внутрішньополітичних дискусій, з якими ми в Німеччині змушені миритися, тут ведуться не так, а весь спектр підтримки - починаючи з гуманітарної допомоги, економічної підтримки, фінансової підтримки, але й підтримки в галузі збройних технологій - тут дуже цінується.

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Це був ваш перший візит до Києва з початку війни. З чим ви повертаєтеся до Німеччини? Які побажання вам висловили?

Зокрема, щоб ми продовжували обмінюватися ідеями, щоб ми врахували те, що необхідно Україні - і це стосується не лише систем озброєння. Йдеться і про те, щоб внутрішньо переміщені особи, які перебувають в Україні, також були охоплені гуманітарною допомогою, що потрібна фінансова підтримка. Щоб ми також врахували, що президент Зеленський зробив багато дипломатичних пропозицій. Іншими словами, дуже широкий спектр тем, які обговорювалися тут і які я врахую, повернувшись до Німеччини.

Чи було щось в Україні, що вас особливо здивувало?

Мене здивувала велика вдячність. Але я вважаю її цілком доречною, оскільки Німеччина - одна з тих країн, які активно допомагають. І, до речі, коли ми ухвалюємо рішення, ми потім їх також виконуємо на відміну від урядів деяких інших держав, які часто зловживають цією дискусією у своїх внутрішньополітичних цілях. І я вірю, що за цим також дуже уважно стежать, і що Німеччина потім також дотримується свого слова. 

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