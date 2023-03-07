Лідер фракції СДПН: Україні потрібна не лише зброя

Лідер фракції соціал-демократів у Бундестазі Рольф Мютценіх - про причини вагань Берліну в постачанні зброї Україні, її побажаннях та про те, що його найбільше вразило під час візиту до Києва.
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Лідер фракції соціал-демократів у Бундестазі Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) та співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) 6 березня відвідали Київ, де провели переговори з представниками українського уряду та Верховної Ради. В інтерв'ю DW Рольф Мютценіх розповів про те, чим пояснюються вагання Німеччини в постачанні зброї Києву, які побажання висловили українські партнери і що найбільше вразило його в Україні.
DW: Пане Мютценіх, у минулому ви були об'єктом різкої критики з боку України. Якось вас назвали людиною, яка поширює російський наратив. Наскільки складними були переговори?
Рольф Мютценіх: Вони зовсім не були складними, тому що критику, про яку йшлося, - і це мені стало ясно дуже швидко - розділяли тут далеко не всі. Я також розумію особливі виклики, але я зустрівся з дуже добре поінформованими людьми, які були раді, що існує не лише контакт із європейськими урядами, а й з партіями та парламентськими фракціями. Тому ми й приїхали сюди.
Проте ви завжди були дуже обережні, особливо коли йшлося про військову підтримку України. Зрештою, зазвичай буває так, що Німеччина все ж таки постачає те озброєння, яке на самому початку вона відмовлялася постачати. Наскільки шкодить це постійне затягування?
Ми не затягуємо, ми консультуємось із партнерами. Це також вимагає часу, і, звичайно, ми повинні щоразу переконатися в тому, що ми можемо здійснити постачання, не ставлячи під питання нашу власну безпеку чи безпеку Європи. Це надзвичайно важливі дискусії. Вони також зрозумілі й для наших співрозмовників, і коли мене звинувачують у тому, що я хочу залучити весь спектр міжнародної політики, я вважаю це не звинуваченням, а швидше підтвердженням того, що це добре. У Києві я також ще раз переконався в тому, що багато внутрішньополітичних дискусій, з якими ми в Німеччині змушені миритися, тут ведуться не так, а весь спектр підтримки - починаючи з гуманітарної допомоги, економічної підтримки, фінансової підтримки, але й підтримки в галузі збройних технологій - тут дуже цінується.
Це був ваш перший візит до Києва з початку війни. З чим ви повертаєтеся до Німеччини? Які побажання вам висловили?
Зокрема, щоб ми продовжували обмінюватися ідеями, щоб ми врахували те, що необхідно Україні - і це стосується не лише систем озброєння. Йдеться і про те, щоб внутрішньо переміщені особи, які перебувають в Україні, також були охоплені гуманітарною допомогою, що потрібна фінансова підтримка. Щоб ми також врахували, що президент Зеленський зробив багато дипломатичних пропозицій. Іншими словами, дуже широкий спектр тем, які обговорювалися тут і які я врахую, повернувшись до Німеччини.
Чи було щось в Україні, що вас особливо здивувало?
Мене здивувала велика вдячність. Але я вважаю її цілком доречною, оскільки Німеччина - одна з тих країн, які активно допомагають. І, до речі, коли ми ухвалюємо рішення, ми потім їх також виконуємо на відміну від урядів деяких інших держав, які часто зловживають цією дискусією у своїх внутрішньополітичних цілях. І я вірю, що за цим також дуже уважно стежать, і що Німеччина потім також дотримується свого слова.