Київ заперечує, що голова фракції СДПН у списку "терористів"

За словами речника українського МЗС, проти Рольфа Мютценіха жодних справ у Україні не ведеться, а жодного списку "терористів" не існує.

Міністерство закордонних справ України в суботу, 5 листопада, спростувало заяву глави фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі Рольфа Мютценіха (Rolf Mützenich) про те, що український уряд нібито вніс його до списку "терористів".

"Український уряд не веде список терористів. Наскільки мені відомо, проти Рольфа Мютценіха жодних проваджень в Україні також не ведеться. Усі заяви німецького політика про нібито переслідування з боку української влади не відповідають дійсності", - повідомив офіційний представник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.

Раніше у суботу Мютценіх заявив на з'їзді СДПН у Берліні, що уряд України кілька місяців тому заніс його до списку "терористів" за те, що він "виступає за перемир'я або за можливість перейти до дипломатичних кроків за рахунок припинення вогню на окремих територіях". При цьому політик додав, що через рішення українського Кабміну зіткнувся з погрозами.

Мютценіх закликав до переговорів із РФ

Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у січні 2022 року, Рольф Мютценіх висловлював думку, що постачання зброї Києву не зміцнить роль Заходу як посередника у врегулюванні конфлікту з Москвою. "Ми повинні наполегливо намагатися врегулювати конфлікт Росії та України шляхом дипломатії", - заявляв тоді політик. Водночас він закликав "готуватися до гіршого", вказуючи на напружену ситуацію на кордоні Росії та України.

Читайте також: Зеленський закликав не підштовхувати його до компромісів з РФ

Мютценіх також виступав за переговори, коментуючи в грудні 2021 року підготовлений МЗС РФ пакет вимог щодо гарантій безпеки для Росії, який передбачав, крім іншого, відмову від планів вступу України до НАТО. "Нам потрібно провести чіткі межі, однак водночас намагатися знайти вихід із порочного кола ескалації", - наголошував глава фракції СДПН в інтерв'ю Reuters.