Лібералізація абортів стала передвиборчою темою в Німеччині

Понад 300 німецьких депутатів Бундестагу хочуть декриміналізувати в Німеччині аборти на ранній стадії вагітності. Опитування свідчать про підтримку в суспільстві, але законотворці-консерватори виступають проти.

Стаття 218 Кримінального кодексу Німеччини про кримінальне покарання за аборти з'явилася 1871 року і вже тривалий час вважається суперечливою. Штучне переривання вагітності досі є кримінальним злочином у ФРН, проте з 1990-х за нього не карають, якщо аборт було проведено у перші три місяці вагітності, а жінка отримала консультацію щонайменше за три дні до процедури. Крім того, здійснювати аборт дозволено у разі зґвалтування або за наявності загрози фізичному чи психічному здоров'ю жінки.

Тепер німецькі законодавці з кількох партій хочуть остаточно декриміналізувати аборти на ранніх термінах. Депутатки Бундестагу Улле Шаувс (Ulle Schauws) від партії "Союз-90/Зелені" і Кармен Веґґе (Carmen Wegge) із Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) очолили рух за скасування суперечливої статті до дострокових парламентських виборів, запланованих на 23 лютого 2025 року. Їх уже підтримали понад 300 депутаток та депутатів. Ініціатори мають намір зберегти вимогу про обов'язкову консультацію для жінок перед абортом, щоб спробувати таким чином заручитися більшою підтримкою серед політичних сил. Однак із необхідністю триденної паузи між консультацією і самою процедурою буде покінчено, сподіваються парламентарі.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), соратник Веґґе по партії, вже підписав пропозицію противників 218-ї статті, чим викликав різку критику з боку свого головного опонента на майбутніх виборах. Голова консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) рішуче виступив проти ініціативи зелених і соціал-демократів, охарактеризувавши її як "неповагу до людей". Тема абортів "поляризувала країну, як жодна інша", вважає лідер консерваторів, і "з більшою ймовірністю, ніж будь-яка інша, здатна спричинити ще один абсолютно непотрібний соціальний конфлікт" у Німеччині.

Однак ідея декриміналізації абортів користується широкою підтримкою населення. За безперешкодний доступ до штучного переривання вагітності в її перші три місяці виступили 74 відсотки учасників останнього опитування Trendbarometer, проведеного на замовлення німецьких телекомпаній RTL і n-tv.

Як покарання за аборти заважає лікарям

Лікарі, які проводять аборти, йдуть на пенсію. А студентів медичних факультетів зазвичай не навчають тому, як виконувати цю хірургічну процедуру. З 2003 року кількість лікарських практик у Німеччині, які беруться за штучне переривання вагітності, скоротилася майже удвічі. Особливо складна ситуація на півдні країни - там деяким вагітним доводиться довше добиратися до клініки.

Прийшовши до влади наприкінці 2021 року, "світлофорна коаліція" із соціал-демократів, зелених і ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП) пообіцяла реформи в цій галузі. У червні 2022-го було скасовано статтю 219а, яка передбачала до двох років позбавлення волі або штраф за рекламу абортів. Згідно з цією статтею, коріння якої сягає суспільної політики часів націонал-соціалізму, медикам у ФРН заборонялося публічно інформувати про власні або чужі послуги з переривання вагітності.

Аборти в Німеччині: законне право, яке замовчують (23.10.2018) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Для лікарів юридичні перепони, загроза кримінального покарання та можливе переслідування з боку активістів-противників абортів також є значним стримувальним фактором, каже Штефані Шлітт (Stephanie Schlitt), заступниця керівника незалежної консультаційної служби з планування сім'ї Pro Familia.

Нещодавно було запроваджено заборону і на "тротуарне переслідування", унаслідок чого до категорії проступків було віднесено агресивні демонстрації противників абортів біля консультаційних центрів, лікарень або лікарських кабінетів, які пропонують консультації з питань вагітності або виконують аборти.

Високі витрати, стоси паперів і стигматизація

Штучне переривання вагітності залишається обтяжливою процедурою, вказує Шлітт. Йдеться про високі витрати, заплутану документацію і стигматизацію. Медичне страхування, як правило, не покриває витрати на аборт. А таблетки для медикаментозного аборту в Німеччині дозволено приймати лише протягом 49 днів після зачаття.

У квітні 2024 року урядова комісія з 18 лікарів та експертів з етики рекомендувала скасувати положення про принципову протиправність абортів на ранній стадії вагітності, посилаючись на норми конституційного, міжнародного та європейського права. Однак виконання рекомендацій було відкладено через опір кількох членів ВДП.

Представниця лібералів Катрін Геллінґ-Плар (Katrin Helling-Plahr) виступила проти нещодавньої ініціативи. Політикиня вважає недоречним "порушувати таку складну тему перед парламентом в останні хвилини". Але молодіжна організація ВДП розіслала всім парламентаріям від цієї політичної сили лист із закликом продовжити дебати щодо ініціативи.

Штефані Шлітт незадоволена спробами політиків представити міжпартійну ідею як поспішну. "Цей крок давно назрів. Законодавство Німеччини в питанні абортів - одне з найжорсткіших у Європі", - заявила в розмові з DW заступниця голови Pro Familia, яка закликає до змін законів із 1970-х років.

Голосування в Бундестазі буде відкритим

Найімовірніше, затятими противниками ініціативи стануть не лише консерватори з ХДС і сестринської йому баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС), а й ультраправі. Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у своєму передвиборчому маніфесті віддала пріоритет захисту дитини, яка ще не народилася, і відкинула будь-яку підтримку абортів з боку держави.

Однак ідея зелених і соціал-демократів знайшла підтримку в Лівої партії, яка в передвиборчому маніфесті закликала виключити 218-у статтю з Кримінального кодексу та зробити протизаплідні засоби безкоштовними. В партії вважають, що чинні обмеження несумісні із правом жінок на самовизначення і непропорційно позначаються на жительках із низькими доходами. Улле Шаувс переконана, що нещодавно утворений лівопопулістський "Союз Сари Ваґенкнехт" під час голосування або утримається, або підтримає ініціативу.

Саме зараз склалося "історичне вікно можливостей", підкреслила заступниця голови Pro Familia Штефані Шлітт, допускаючи політичний ухил Бундестагу праворуч після виборів. Якщо законодавство залишиться без змін, поляризація суспільства більш імовірна, оскільки жінки побачать, що з їхніми інтересами не рахуються, попереджає вона.

У разі винесення міжпартійної ініціативи на голосування в Бундестазі воно буде відкритим. Блок ХДС/ХСС може спільно з АдН проголосувати проти - що стане для консерваторів дилемою, адже раніше вони відмовлялися співпрацювати з правими популістами.

Акція противників абортів "Марш за життя" в Берліні Фото: Carsten Koall/Getty Images

Лист лікарів проти реформи

Водночас деякі лікарі виступають проти реформування чинних правил. Міжфракційна пропозиція порушує як медичну автономію, так і людську гідність життя, яке ще не народилося, ідеться в листі 30 медиків парламентарям напередодні обговорення ініціативи в Бундестазі. Депутатів не можна просити вжити якихось заходів, "щодо яких ми не можемо домовитися з нашою совістю", вказується далі.

Голова благодійної організації Caritas Ева-Марія Вельскоп-Деффаа (Eva-Maria Welskop-Deffaa) закликала до масштабної суспільної дискусії на цю тему. На її думку, реформа порушує питання про те, чи заслуговує право жінки вільно ухвалювати рішення на більший захист відповідно до кримінального законодавства, ніж право дитини на життя.

Крім того, теза авторів ініціативи про брак профільних лікарських кабінетів через чинні правила не підкріплена переконливими доказами, вважає Вельскоп-Деффаа. Проблеми з медичним обслуговуванням у сільській місцевості не пов'язані зі статтею 218, додала голова Caritas.