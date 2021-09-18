 Латвія змінила правила в′їзду для українців через COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2021

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Новини

Латвія змінила правила в'їзду для українців через COVID-19

З 18 вересня Латвія внесла Україну до списку країн, що становлять серйозний ризик здоров'ю населення і змінила для українців правила в'їзду.

український турист в аеропорту Бориспіль

Українцям встановили обмеження для в'їзду в Латвію

Латвія внесла Україну до списку країн, які несуть серйозний ризик для здоров'я населення, і змінила правила в'їзду з 18 вересня. Про це йдеться у повідомленні посольства Латвії в Україні, опублікованому в неділю, 18 вересня, на його сторінці в Facebook.

"За інформацією державної прикордонної служби Латвії, а також відповідно до списку Центру контролю і профілактики захворювань (ЦКПЗ) Латвії, Україна внесена до списку країн, які несуть серйозний ризик для здоров'я населення (14-денний кумулятивний показник захворюваності перевищує показник захворюваності 75)" , - сказано в повідомленні.

Як зазначається, в'їзд до Латвії з 18 вересня без поважної причини, у тому числі з метою туризму, дозволено тільки громадянам України, які мають COVID-сертифікати країн-членів ЄС, Єдиного економічного простору, Швейцарії та Великобританії. Також можна в'їжджати українцям, які мають COVID-сертифікати, отримані в мобільному додатку "Дія" з QR-кодом для перевірки, які сумісні з чинною системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 у Латвії.

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Такі особи не підлягають 10-денний самоізоляції і звільнені від вимоги тестування на COVID-19 перед прибуттям і після прибуття до Латвії. Перед прибуттям до Латвії неодмінною умовою є заповнення анкети на сайті covidpass.lv (не раніше ніж за 2 дні до приїзду в країну).

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Нагадаємо, у липні Латвія дозволила українцям в'їжджати в країну з негативним результатом ПЛР-тесту, тесту на антиген або сертифікатом про вакцинацію.

За даними міністерства охорони здоров'я України, за добу 17 вересня в Україні було зафіксовано 6234 нових випадки коронавірусу, госпіталізовано 1719 людей, 79 людей померли від коронавірусної інфекції, 1763 людини одужали.

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    Автор: Монір Ґаеді, Валерій Сааков


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