ЄС створює установу Hera для запобігання кризам на кшталт COVID-19

Нова установа Євросоюзу, покликана запобігати кризам у сфері охорони здоров'я, таким як пандемія коронавірусу, повинна повною мірою запрацювати з початку 2022 року. Вона матиме назву Hera (Health Emergency Preparedness and Response Authority) - Установа з питань готовності та реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я. Новостворена структура розпочинає свою роботу вже зараз, повідомили в четвер, 16 вересня, в Єврокомісії.

Мета роботи установи - попереджати у майбутньому надзвичайні ситуації, швидше виявляти небезпечні збудники, а також швидше реагувати на них на міжнародному рівні. До 2027 року на роботу Hera передбачено шість мільярдів євро з бюджету ЄС. Установа не матиме окремої штаб-квартири і розташовуватиметься у приміщеннях Єврокомісії.

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"Ми повинні бути готовими до нової кризи у сфері охорони здоров'я", - заявила єврокомісарка з питань охорони здоров'я та безпеки продуктів харчування Стелла Киріакідес, цитує інформагенція dpa. За словами єврокомісарки, слід гарантувати, щоб громадяни були швидко та ефективно захищені.

Раніше Єврокомісія вже запропонувала посилити Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) та Європейське агентство з лікарських засобів. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) анонсувала створення Hera навесні цього року після того, як потрапила під шквал критики у зв'язку зі стратегією ЄС щодо закупівлі вакцин від коронавірусу.

Робота у двох режимах

У подальшому Hera має працювати у двох режимах - у підготовчому та кризовому. За першого варіанту, як зазначають у Єврокомісії, установа працюватиме над оцінкою ризиків, підтримкою розвитку лікарських засобів та розбудовою виробничих потужностей. Установа має перебувати в постійному діалозі з представниками промисловості з метою розробки стратегії виробничих потужностей та цільових інвестицій, а також усунення дефіцитів. Для прикладу, на початку коронавірусної кризи відчувався сильний брак масок, захисних костюмів, а потім бракувало сировини для вакцин.

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У випадку кризи у галузі охорони здоров’я Hera має переключитися у кризовий режим, щоб мати змогу швидко ухвалювати рішення. Установа має забезпечити виробництво і розподіл лікарських засобів і вакцин, а також медичних рукавичок і масок. Також установа має мобілізувати екстрену допомогу, активізувати розробку медичних протизаходів та закупівлю сировини.