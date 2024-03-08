Латвія почала депортацію росіян без посвідок на проживання

Латвія зобов’язала шістьох громадян РФ, які більше не мають посвідки на проживання, залишити країну. Це перші такі рішення після ухвалення змін до імміграційного законодавства Латвії восени 2022 року.

Латвія вперше зобов’язала громадян Росії, які більше не мають посвідки на проживання, залишити країну. Шестеро росіян отримали приписи про виїзд, повідомило Управління у справах громадянства та міграції Латвії (PMLP) у п'ятницю, 8 березня, передає агенція dpa. За словами голови PMLP Майри Розе, двоє з них уже виїхали, а решта мають зробити це протягом 30 днів.

Це перші такі рішення з моменту ухвалення змін до імміграційного законодавства Латвії восени 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тепер будь-який громадянин Росії, який бажає й далі легально жити в Латвії, повинен подати заяву на отримання статусу постійного жителя та, за деякими винятками, підтвердити за допомогою іспиту рівень знання латвійської мови, достатній для повсякденного використання.

Ті росіяни, які вчасно не надали доказів та не виконали вимог законодавства для отримання посвідки на проживання, повинні залишити Латвію.

Читайте також: Німеччина і Латвія профінансують ініціативу Чехії із закупівлі снарядів для ЗСУ

Нові заходи торкнуться близько 1000 росіян

За даними латвійської влади, нові заходи торкнуться близько тисячі людей. За словами Розе, більше п'ятої частини з них вже залишили Латвію через іншу країну ЄС. Близько двох десятків інших залишилися в Латвії за сімейними обставинами, які можна перевірити.

У випадку тих, хто залишився, прикордонники виїжджатимуть за останнім заявленим місцем проживання та перевірятимуть, чи перебуває людина там чи ні, і, за потреби, зобов'яжуть залишити країну.

Читайте також: У Латвії набув чинності закон про конфіскацію авто з РФ, їх віддаватимуть Україні

Населення Латвії становить близько 1,9 мільйона людей. Чверть із них мають російське походження, причому більшість із них - іммігранти радянських часів та їхні нащадки. Значна частина з них - особливо старшого віку - не мають латвійського громадянства, зазначає агенція.