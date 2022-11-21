Ламбрехт: Німеччина має бути готовою до можливого нападу

Німеччина може бути втягнута у нав'язану їй війну, припускає глава міноборони ФРН Крістіне Ламбрехт. Однак країна може захиститися за допомогою союзників, запевнила вона.

Німеччина повинна готуватися до можливого нападу, заявила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) в інтерв'ю газетам Rheinische Post та General-Anzeiger, оприлюдненому у понеділок, 21 листопада.

"Ми маємо бути готові захищати Німеччину та територію Альянсу", - сказала вона. У відповідь на прохання журналістів прокоментувати слова генерального інспектора Бундесверу Ебергарда Цорна (Eberhard Zorn) про те, що Німеччина має бути готовою на випадок, якщо вона виявиться втягнутою в нав'язану їй війну, Ламбрехт відповіла: "Оборона завжди була ключовим завданням Бундесверу. Це всі знову повинні усвідомити".

Німеччині не доведеться оборонятися самотужки

Також, за словами Ламбрехт, Бундесвер зможе забезпечити оборону Німеччини у разі потреби. При цьому вона висловила впевненість у тому, що Німеччині допоможуть партнери по Північноатлантичному альянсу: "Бундесвер ніколи не доведеться захищати Німеччину поодинці, на нашому боці завжди будуть наші союзники, а в Альянсі збройні сили, безумовно, в змозі захистити Німеччину", - пояснила вона.

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Крім того, Німеччина "може і має стати кращою у всіх сферах", особливо у сфері ППО, де в Європі, за її словами, є недоліки, наголосила Ламбрехт. Міністерка висловила задоволення тим, що Бундесвер отримає кошти на суму 100 мільярдів євро, на які буде закуплено техніку та реалізовано різноманітні проєкти. Але всіх проблем ця сума не дозволить вирішити, додала Ламбрехт.