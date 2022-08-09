Київ перегляне ліцензії Запорізької АЕС

Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) найближчим часом розгляне питання щодо зупинення чи внесення змін до ліцензій на експлуатацію першого та другого блоків Запорізької АЕС, яка наразі перебуває на окупованій РФ території. Про це у вівторок, 9 серпня, заявляли в пресслужбі НАЕК "Енергоатом", яка оперує всіма атомними електростанціями України в тому числі і ЗАЕС.

Виконуючий обов’язки голови ДІЯРУ, Олег Коріков в ромові з DW підтвердив цю інформацію, однак не уточнив, коли саме планується перегляд ліцензій.

Інспекція переконана: активні бойові дії в районі ЗАЕС та перебування російських військових на майданчику станції "можуть призвести до катастрофічних наслідків". Тож, на думку колегії, дії РФ на ЗАЕС є "актом ядерного тероризму".

Ризики окупації ЗАЕС

ДІЯРУ вважає, що на станції існує ризики втрати керування енергоблоками з боку персоналу, перешкоджання у застосуванні додаткових засобів безпеки, гасінні пожеж та реагуванні на інші можливі аварії.

Якщо арсенали російської армії, розміщені на майданчику станції, вибухнуть, системи та елементи, важливі для безпеки ядерних установок ЗАЕС будуть пошкоджені, застерігають в інспекції. У разі ядерної чи радіаційної аварії дії російських військ нестимуть додаткову небезпеку для персоналу станції та населення по сусідству.

"За найнесприятливішого випадку вже протягом кількох годин може відбутися тяжке пошкодження ядерного палива із подальшим радіаційним забрудненням довкілля та радіаційним опроміненням персоналу і населення", - йдеться у повідомленні.

З огляду на це ДІЯРУ доручила "Енергоатому" якомога скоріше визначити, як енергоблоки ЗАЕС можуть працювати безпечно в умовах окупації РФ.

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