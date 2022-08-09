 Київ перегляне ліцензії Запорізької АЕС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Київ перегляне ліцензії Запорізької АЕС

Український регулятор може зупинити чи змінити ліцензії на роботу першого та другого блоків окупованої ЗАЕС. Там вважають, що дії РФ на станції є "ядерним тероризмом".

Запорізька атомна електростанція

Запорізька атомна електростанція

Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) найближчим часом розгляне питання щодо зупинення чи внесення змін до ліцензій на експлуатацію першого та другого блоків Запорізької АЕС, яка наразі перебуває на окупованій РФ території. Про це у вівторок, 9 серпня, заявляли в пресслужбі НАЕК "Енергоатом", яка оперує всіма атомними електростанціями України в тому числі і ЗАЕС.

Виконуючий обов’язки голови ДІЯРУ, Олег Коріков в ромові з DW підтвердив цю інформацію, однак не уточнив, коли саме планується перегляд ліцензій.

Інспекція переконана: активні бойові дії в районі ЗАЕС та перебування російських військових на майданчику станції "можуть призвести до катастрофічних наслідків". Тож, на думку колегії, дії РФ на ЗАЕС є "актом ядерного тероризму".

Ризики окупації ЗАЕС

ДІЯРУ вважає, що на станції існує ризики втрати керування енергоблоками з боку персоналу, перешкоджання у застосуванні додаткових засобів безпеки, гасінні пожеж та реагуванні на інші можливі аварії.

Якщо арсенали російської армії, розміщені на майданчику станції, вибухнуть, системи та елементи, важливі для безпеки ядерних установок ЗАЕС будуть пошкоджені, застерігають в інспекції. У разі ядерної чи радіаційної аварії дії російських військ нестимуть додаткову небезпеку для персоналу станції та населення по сусідству.

"За найнесприятливішого випадку вже протягом кількох годин може відбутися тяжке пошкодження ядерного палива із подальшим радіаційним забрудненням довкілля та радіаційним опроміненням персоналу і населення", - йдеться у повідомленні.

З огляду на це ДІЯРУ доручила "Енергоатому" якомога скоріше визначити, як енергоблоки ЗАЕС можуть працювати безпечно в умовах окупації РФ.

Читайте також: Запорізька АЕС "вийшла з-під контролю": до чого призвела окупація

Річниця аварії на ЧАЕС на тлі загрози ядерної війни (26.04.2022)

Реклама

Докладно

Французька САУ CAESAR на озброєнні ЗСУ

Чи вдалося ЗСУ зупинити "вогняний вал" росіян на фронті?

Хоч армія РФ атакує українські міста ракетами, інтенсивність масованого артобстрілу вздовж лінії фронту зменшилась.  

Газосховище Jemgum на північному заході Німеччини раніше контролювалося Газпромом

ФРН заповнює газосховища до зими швидше, ніж очікувалося

Закачування газу до підземних сховищ та створення інфраструктури для скрапленого газу йде у ФРН з випередженням графіка.  