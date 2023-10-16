КС Грузії дозволив процедуру імпічменту Зурабішвілі

Конституційний суд (КС) Грузії дозволив розпочати процедуру імпічменту президентки країни Саломе Зурабішвілі. У понеділок, 16 жовтня, КС задовольнив конституційне подання керівної партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія", встановивши порушення конституції главою держави, заявив у прямому телеефірі голова суду Мераб Турава. Рішення підтримали шестеро з дев'яти членів КС.

Зокрема, Конституційний суд визнав, що Саломе Зурабішвілі порушила 52-гу статтю конституції країни, здійснивши закордонні поїздки й зустрівшись з офіційними особами без згоди уряду Грузії. Рішення КС тепер має затвердити парламент. Питання про імпічмент буде винесено на голосування на пленарному засіданні в найближчі два тижні, додав Турава.

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Процедура імпічменту через закордонні поїздки Зурабішвілі

Керівна в Грузії партія "Грузинська мрія" 1 вересня заявила, що ініціює процедуру імпічменту глави держави. Хоч тоді голова партії Іраклій Кобахідзе визнав, що з огляду на розклад політичних сил у парламенті домогтися успіху імпічменту неможливо, оскільки необхідні 100 зі 150 голосів, а керівна політична сила не спроможна заручитися такою кількістю без підтримки опозиції. Проте, початок процедури імпічменту - "конституційний обов'язок партії", наголосив він.

"Грузинська мрія" наполягає, що Зурабішвілі порушила Основний закон, оскільки вирушила в закордонну поїздку без схвалення уряду. Згідно з 52-ю статтею Конституції Грузії, президент здійснює представницькі повноваження у зовнішніх зв'язках, веде переговори з іноземними державами та міжнародними організаціями за згодою кабміну.

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Саломе Зурабішвілі 31 серпня прибула до Німеччини на перемовини з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) і провела низку зустрічей з європейськими лідерами на підтримку надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Уряд у Тбілісі не схвалив цю поїздку. Кабмін Грузії не погодив й інші робочі візити Саломе Зурабішвілі, зокрема, до України 22-24 серпня, до Швейцарії та Болгарії у вересні, до Польщі, Бельгії та Данії в жовтні, а також до Об'єднаних Арабських Еміратів, Чехії та Ізраїлю в грудні.

Розбіжності між Зурабішвілі та керівною партією

Саломе Зурабішвілі здобула перемогу на виборах президента в листопаді 2018 року. Формально вона висувалася як незалежна кандидатка, але її підтримала "Грузинська мрія". Згодом стосунки між главою держави й політичною силою зіпсувалися на тлі війни Росії проти України й розбіжностей щодо відносин із Москвою.

Грузія подала заявку на членство в ЄС майже одночасно з Україною та Молдовою. У червні 2022 року Україна і Молдова стали кандидатами в члени ЄС, однак Грузія цього статусу не отримала.