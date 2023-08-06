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Країни ECOWAS не можуть узгодити вторгнення в Нігер

Степан Смишляєв | Валерій Сааков
2 год. тому

6 серпня спливає термін ультиматуму, пред'явленого Нігеру країнами Західної Африки. Тим часом військова хунта Нігеру звернулася по допомогу до ПВК "Вагнер".

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Демонстрація прихильників військового путчу в Нігері
Російська символіка під час демонстрації прихильників військового путчу в НігеріФото: AFP/Getty Images

Держави Економічного співтовариства країн Західної Африки (ECOWAS) не можуть узгодити рішення щодо вторгнення в Нігер попри те, що в неділю, 6 серпня, спливає терміну ультиматуму, оголошеного ними військовій хунті в Нігері. Ці країни вимагають від нігерійських заколотників не пізніше неділі відновити конституційний лад і повернути до влади поваленого ними президента Мохамеда Базума.

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У ECOWAS пригрозили путчистам найжорсткішими заходами, включно з військовим вторгненням, однак учасники цієї організації досі не спромоглися домовитися про проведення військової операції в Нігері. Приміром, у Нігерії Сенат відмовився підтримати вимогу президента цієї країни Боли Тінубу про військове вторгнення в Нігер, рекомендувавши йому спочатку розглянути інші опції.

Дружній до РФ Алжир рішуче проти військової операції

Тим часом президент Алжиру Абдельмаджид Теббун заявив, що він категорично проти збройної інтервенції в Нігері, оскільки це "підірве всю зону Сахель". Хоч Алжир не є членом ECOWAS, але Теббун наголосив, що без його країни "жодного рішення не буде", оскільки Алжир ділить із Нігером кордон довжиною в одну тисячу кілометрів і стане головним потерпілим у разі військової операції. Алжир не застосовуватиме силу проти сусідньої держави, заявив Теббун, слова якого наводять агенції Reuters і AFP.

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Досі влада Алжиру підтримувала досить тісні відносини з Росією й останніми роками Алжир вважався одним з головних імпортерів російських озброєнь у Африці.

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Деякі країни ECOWAS , зокрема Сенегал і Кот-д'Івуар, висловили готовність відрядити своїх військових до Нігеру, але Малі та Буркіна-Фасо, членство яких в організації було припинено так само через прихід там до влади путчистів, застерегли, що розцінюватимуть вторгнення до Нігеру як напад на них самих.

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Натомість лідер путчистів у Нігері Абдурахман Тчіані пригрозив "негайним ударом у відповідь" у разі застосування сили проти його країни.

Путчисти Нігеру звернулися по допомогу до "Вагнера"

Тим часом один із лідерів путчистів у Нігері генерал Саліфу Моді звернувся по допомогу до російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", повідомило агентство Associated Press із посиланням на неназване поінформоване джерело. За словами співрозмовника агентства, Моді зустрівся з представником "вагнерівців" у сусідньому Малі. Подробиці їхньої зустрічі невідомі.

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Нагадаємо, напередодні МЗС Франції висловило підтримку намірам ECOWAS усунути путчистів Нігеру від влади збройним шляхом.

Переворот в Нігері, ПВК "Вагнер", РПЦ: навіщо Росії Африка

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