 Крадені велосипеди: злочинний ″імпорт″ з Німеччини в Україну (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Крадені велосипеди: злочинний "імпорт" з Німеччини в Україну (відео)

Куди діваються вкрадені у Німеччині велосипеди? DW несподівано натрапила на слід зниклого в Берліні електровелосипеда... в Україні.

Bildergalerie Fahrräder | Fahrraddieb knackt Schloss vom Fahrrad

Український слід крадіжок велосипедів у Німеччині

Обсяг страхових виплат за вкрадені велосипеди у Німеччині сягнув рекордних 110 мільйонів євро у 2020 році. Куди діваються вкрадені велосипеди, власники і поліція з'ясовують рідко. Один вкрадений у німецькій столиці електровелосипед сплив в Україні, у Дніпрі. Дивіться репортаж DW: 

DW.COM

Місто без авто: утопія чи реальність? (відео)

Замість автомобілів - лише велосипеди і пішоходи. У Берліні та багатьох інших містах центр міста активно трансформується під такий образ життя. Яким буде місто майбутнього і яку відповідь готують автомобільні концерни?  

Заробітчани теж плачуть: коли робота у Німеччині - як рабство (відео)

На роботу в Німеччину хочуть поїхати мільйони українців, румунів, поляків. Та працівникам зі Східної Європи не завжди вдається покращити своє матеріальне становище у Німеччині. Кілька сумних історій заробітчан.  

Німеччина зсередини очима українців (відео)

Українці в Німеччині. Як вони сприймають ФРН? Дивіться три історії українців з різним досвідом проживання у Німеччині: два роки, два десятиліття та пів століття. Чому вони залишилися жити тут і що дізналися про німців?   

Також за темою

Крадені велосипеди: злочинний "імпорт" з Німеччини в Україну (19.08.2021) 19.08.2021

Обсяг страхових виплат за викрадені велосипеди у Німеччині сягнув рекордних 110 мільйонів євро у 2020 році. Куди діваються велосипеди, власники і поліція з'ясовують рідко. DW натрапила на слід зниклого в Берліні електровелосипеда... в Україні.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Mit Hilfe eines Bolzenschneiders wird am 31.08.2011 in Rheine (Nordrhein-Westfalen) versucht, ein Bügelschloss zu knacken. Münster ist wie in den Vorjahren die Bundeshauptstadt der Fahrraddiebstähle. 2012 wurden hier 1582 Fahrräder je 100 000 Einwohner gestohle. Foto: Friso Gentsch/dpa (zu dpa/lnw: Münster wieder Bundeshauptstadt der Fahrraddiebe) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/F. Gentsch

Електробайк "Берлін-Дніпро", або Як крадені у Німеччині велосипеди потрапляють до України 02.07.2021

У Німеччині щороку викрадають кілька сотень тисяч велосипедів. А в останні роки - дедалі більше роверів преміумкласу. Багато з них згодом опиняються в Україні, частина переправляється далі. DW з'ясувала, в який спосіб.

Реклама

Докладно

Анґела Меркель і Володимир Путін (архівне фото)

Що Меркель скаже Путіну і Зеленському на прощання

У кінці свого правління канцлерка ФРН Меркель їде до Москви і Києва.  

Bildergalerie Fahrräder | Fahrraddieb knackt Schloss vom Fahrrad

Український слід крадіжок велосипедів у Німеччині (відео)

Куди діваються вкрадені у Німеччині велосипеди? DW натрапила на слід зниклого в Берліні електровелосипеда... в Україні.  