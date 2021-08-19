Крадені велосипеди: злочинний "імпорт" з Німеччини в Україну (відео)

Куди діваються вкрадені у Німеччині велосипеди? DW несподівано натрапила на слід зниклого в Берліні електровелосипеда... в Україні.
Обсяг страхових виплат за вкрадені велосипеди у Німеччині сягнув рекордних 110 мільйонів євро у 2020 році. Куди діваються вкрадені велосипеди, власники і поліція з'ясовують рідко. Один вкрадений у німецькій столиці електровелосипед сплив в Україні, у Дніпрі. Дивіться репортаж DW:
Замість автомобілів - лише велосипеди і пішоходи. У Берліні та багатьох інших містах центр міста активно трансформується під такий образ життя. Яким буде місто майбутнього і яку відповідь готують автомобільні концерни?
На роботу в Німеччину хочуть поїхати мільйони українців, румунів, поляків. Та працівникам зі Східної Європи не завжди вдається покращити своє матеріальне становище у Німеччині. Кілька сумних історій заробітчан.