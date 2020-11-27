Політика й суспільство

Німеччина зсередини очима українців (відео)

Українці в Німеччині. Як вони сприймають ФРН? Дивіться три історії українців з різним досвідом проживання у Німеччині: два роки, два десятиліття та пів століття. Чому вони залишилися жити тут і що дізналися про німців?

Три історії українців з різним досвідом проживання у Німеччині

- Підйом о 4-й ранку: як заробляє на життя український студент у Німеччині

- Навколо яких цінностей волонтерка вже три десятки років об'єднує німців заради допомоги Україні

- Чому український піаніст-віртуоз створив недільну українську школу в Німеччині



Дивіться нову серію "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим":

DW.COM