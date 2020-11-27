Німеччина зсередини очима українців (відео)

Українці в Німеччині. Як вони сприймають ФРН? Дивіться три історії українців з різним досвідом проживання у Німеччині: два роки, два десятиліття та пів століття. Чому вони залишилися жити тут і що дізналися про німців?
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У Німеччині власників собак хочуть зобов'язати двічі на день виходити з ними на прогулянку тривалістю в одну годину. Утримання собак тут дуже регламентоване - податки, страховки, іспити… Дивіться "Відкривай Німеччину"!
Мільйон німців володіє п'ятьма з половиною мільйонами одиниць легальної вогнепальної зброї. Як придбати ствол у ФРН? Які правила зберігання та зброярські традиції? Дивіться "Відкривай Німеччину"!