 Німеччина зсередини очима українців (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Німеччина зсередини очима українців (відео)

Українці в Німеччині. Як вони сприймають ФРН? Дивіться три історії українців з різним досвідом проживання у Німеччині: два роки, два десятиліття та пів століття. Чому вони залишилися жити тут і що дізналися про німців? 

Vlog Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi

Три історії українців з різним досвідом проживання у Німеччині

- Підйом о 4-й ранку: як заробляє на життя український студент у Німеччині
- Навколо яких цінностей волонтерка вже три десятки років об'єднує німців заради допомоги Україні
- Чому український піаніст-віртуоз створив недільну українську школу в Німеччині

Дивіться нову серію "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим":

DW.COM

Як німці утримують собак (відео)

У Німеччині власників собак хочуть зобов'язати двічі на день виходити з ними на прогулянку тривалістю в одну годину. Утримання собак тут дуже регламентоване - податки, страховки, іспити… Дивіться "Відкривай Німеччину"!  

Що потрібно знати про вогнепальну зброю у Німеччині (відео)

Мільйон німців володіє п'ятьма з половиною мільйонами одиниць легальної вогнепальної зброї. Як придбати ствол у ФРН? Які правила зберігання та зброярські традиції? Дивіться "Відкривай Німеччину"!  

Ринок землі по-німецьки - "Відкривай Німеччину" (відео)

Жорсткий контроль та протидія спекуляціям на ринку сільгоспземлі - це німецький рецепт збереження національних земельних ресурсів. Як це працює на практиці, Михайло Малий дізнавався у німецьких фермерів.  

Також за темою

Vlog Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi

Німеччина зсередини очима українців. "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (27.11.2020)  27.11.2020

Українці серед німців. Як вони сприймають ФРН? Дивіться три історії українців з різним досвідом проживання у Німеччині: два роки, два десятиліття та пів століття. Чому вони залишилися жити тут і що дізналися про німців? 

Реклама

Докладно

Законопроєкти про е-декларування: депутати не поспішають самообмежуватись

Е-декларування: депутати не поспішають самообмежуватись

ВР намагається визначитися із законопроєктами щодо поновлення відповідальності за недостовірні дані в е-декларуванні.  

Прокладка труб Північного потоку-2 може поновитися 5 грудня 2020

Будівництво "Північного потоку-2" розморозять? (відео)

Після майже річного простою і запровадження санкцій США добудова "Північного потоку-2" все ж може розпочатися.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  