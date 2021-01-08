Коронавірус в Україні: зафіксовано 7925 нових випадків

В Україні станом на ранок четверга, 14 січня, протягом останньої доби було зафіксовано 7925 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом. Зокрема, інфікувалися 233 дитини та 345 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За даними міністра, за минулу добу в країні госпіталізували 2229 хворих на COVID-19. Померли 162 пацієнти з діагнозом COVID-19, одужали 10 192 особи.

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За минулу добу в Україні було проведено 54 265 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР - 33 349, методом імуноферментного аналізу (ІФА) - 20 916.

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби зареєстровано в Києві (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.

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Загалом від початку епідемії в Українізафіксовано понад 1,13 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2; 20 376 осіб, у яких підтвердили зараження, померли.

Нагадаємо, з 8 січня на всій території України почав діяти посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Він передбачає заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торгово-розважальних центрів. Режим посиленого карантину триватиме до 24 січня.