Коронавірус в Україні: 6,4 тисячі нових випадків, майже 200 померлих

В Україні станом на ранок середи, 13 січня, протягом останньої доби було зафіксовано 6409 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом. Зокрема, інфікувалися 187 дітей та 367 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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За даними міністра, за минулу добу в країні госпіталізували 2564 хворих на COVID-19. Померли 195 пацієнтів з діагнозом COVID-19, одужали 14 503 особи. За минулу добу в Україні був проведений 59 931 тест на коронавірус. З них методом ПЛР - 35 678, методом імуноферментного аналізу (ІФА) - 24 253.

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби зареєстровано у Києві (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.

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Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано понад 1,1 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 20 214 осіб, у яких підтвердили зараження, померли.

Нагадаємо, з 8 січня на всій території України почав діяти посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Він передбачає заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торгово-розважальних центрів. Режим посиленого карантину триватиме до 24 січня.

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