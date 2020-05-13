Коронавірус: в Україні вимагають поновити роботу метро й автобусних перевізників

У місцевій владі Києва, Дніпра й Харкова закликали уряд України дозволити роботу громадського транспорту, зокрема автобусів і метро.

Закрите метро створює загрозу для карантинних заходів у Харкові, вважає заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан. Вона заявила про це на засіданні виконкому міської ради в середу, 13 травня. "Велика кількість людей вийшла на роботу, а метро при цьому не працює. Я бачу загрозу виконання карантинних заходів у місті Харкові", - цитує чиновницю інформагенція "Інтерфакс-Україна". Заступниця мера Харкова заявила, що багато людей купчаться на зупинках трамваїв і тролейбусів без масок та що порушення інших карантинних обмежень почастішали.

Дозволити роботу транспорту закликав і мер Дніпра Борис Філатов у відеозверненні, розміщеному на його YouTube-каналі 13 травня. "Який сенс було нам відкривати ринки, якщо туди не можуть приїхати всі, кому це потрібно. Насамперед - покупці… Єдине, що ми можемо наразі зробити для вас із іншими мерами, - вимагати від уряду припинити займатися самообманом, запустити громадський транспорт із дотриманням всіх протиепідемічних заходів", - заявив Філатов.

Філатов вважає, що уряд своїми діями дає місцевій владі можливість лише посилювати, а не пом'якшувати карантин, і в такий спосіб перекладає на мерів свою політичну відповідальність. Водночас він закликав громадян носити маски й не збиратися великими компаніями.

Міський голова Києва Віталій Кличко наполягає на відновленні роботи київського метро у звичайному режимі, а не за спецперепустками. За його словами, в місті нині транспортний колапс.

Автоперевізники протестували в центрі Києва

Тим часом в урядовому кварталі Києва 13 травня протестували власники автобусних компаній, які здійснюють міжміські та міжнародні перевезення. Вони вимагали від уряду відновити міжміське й міжнародне автобусне сполучення. Десятки автобусів припаркувалися на Європейській площі та Хрещатику, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна". В акції протесту під Кабінетом міністрів України взяли участь кілька сотень протестувальників, передає "Укрінформ". Близько 17-ї години протестувальники перекрили рух вулицею Грушевського, пише Hromadske. Українські ЗМІ повідомляють про транспортні затори в центрі Києва.

Міністерство інфраструктури України підготувало пропозиції, щоб після 22 травня пасажирський транспорт міг поступово відновити роботу. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на розширеній зустрічі з міжнародними пасажирськими автомобільними перевізниками 12 травня. "Але в безпечному форматі: з обов'язковим дотриманням маскового режиму, дезінфекції, враховуючи обмеження стосовно кількості пасажирів і посадкових місць", - цитує міністра інформагенція "Українські новини". Криклій повідомив, що мінінфраструктури обговорює це питання з МОЗ.

Пом'якшення карантину після 22 травня

Президент України Володимир Зеленський анонсував послаблення карантину після 22 травня. Він закликав українців бути відповідальними й дотримуватися заходів гігієни.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантинні обмеження в Україні будуть доти, доки не з'являться ліки від COVID-19. Про це він сказав під час години запитань до уряду в Раді 13 травня. За його словами, відновити роботу транспорту Україна зможе тільки на третьому етапі послаблення карантину. Спершу відновлять роботу приміського транспорту, далі - міжміського, потім - метро, повідомив прем'єр.

Нагадаємо, 24 квітня уряд України затвердив план виходу з карантину за п'ять етапів. Для третього етапу кількість тих, хто видужав, протягом 10 днів поспіль має перевищувати удвічі кількість нововиявлених випадків захворювання. Тоді скасують обмеження щодо спортивних і дитячих майданчиків, освітніх установ, відкриється для спецперевезень метрополітен, зможуть працювати в межах області громадський транспорт, торгові центри (без розважальних зон), театри і кінотеатри, хостели і санаторії, кафе і ресторани з відвідуванням.

Карантин в Україні подовжений до 22 травня.