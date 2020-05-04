Карантин в Україні: Зеленський розповів, на що чекати після 22 травня

Другий етап пом'якшення карантину в Україні планується з 22 травня. Послаблення стосуватимуться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів і проведення зовнішнього незалежного тестування школярів (ЗНО). Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому на його Facebook-сторінці в середу, 13 травня.

"Кожен наступний етап пом'якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Зокрема, помірної кількості нових випадків захворілих і некритичного завантаження ліжок у лікарнях", - оголосив він.

Зеленський наголосив, що йдеться про пом'якшення карантину, а не скасування., і нагадав, що українці й надалі повинні носити маски, дотримуватися соціальної дистанції та не збиратися великими компаніями.

"Я знаю, що всі зараз не розуміють, яким буде літо, як планувати відпустку, коли дозволять літаки, коли дозволять потяги, коли знову запрацюють кінотеатри, пляжі, метро. Відповідь проста: все це залежить від нас із вами", - зазначив він.

Зеленський стверджує, що владі не складно "підписати папірець" і хоч завтра відкрити метро або дозволити концерти, але закликав подумати, якими були б наслідки.

"Мільйон захворілих коронавірусом? І тоді замість пом'якшення доведеться посилювати карантин. Я вкотре прошу вас порівняти нашу статистику та показники інших країн, зокрема сусідів... Хто з вас хоче по 20 тисяч захворілих щодня? Хто хоче тисячі смертей щодня? Щоб лікарі падали від перевтоми? І щоб моторошні картинки з фільмів про апокаліпсис стали реальністю на вулицях вашого міста? Упевнений: цього не хоче ніхто", - заявив він і закликав українців бути відповідальними й дотримуватися заходів гігієни.

Шмигаль: карантин буде, поки не знайдуть ліки від COVID-19

Між тим прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантинні обмеження в Україні будуть доти, доки не з'являться ліки від COVID-19. Про це він сказав під час години запитань до уряду в Раді 13 травня. За його словами, відновити роботу транспорту Україна зможе тільки на третьому етапі послаблення карантину. Спершу відновлять роботу приміського транспорту, далі - міжміського, потім - метро, повідомив прем'єр.

Нагадаємо, 24 квітня уряд України затвердив план виходу з карантину за п'ять етапів. Для третього етапу кількість тих, хто видужав, протягом 10 днів поспіль має перевищувати удвічі кількість нововиявлених випадків захворювання. Тоді скасують обмеження щодо спортивних і дитячих майданчиків, освітніх установ, відкриється для спецперевезень метрополітен, зможуть працювати в межах області громадський транспорт, торгові центри (без розважальних зон), театри і кінотеатри, хостели і санаторії, кафе і ресторани з відвідуванням.

Карантин в Україні подовжений до 22 травня.

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