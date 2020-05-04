Карантин в Україні: Зеленський розповів, на що чекати після 22 травня
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що владі не складно "підписати папірець", але дозвіл на перельоти і залізничні сполучення, відкриття кінотеатрів і метро залежать "від усіх українців".
Зеленський підкреслив, що після 22 травня йдеться про пом’якшення карантину, а не скасування
Другий етап пом'якшення карантину в Україні планується з 22 травня. Послаблення стосуватимуться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів і проведення зовнішнього незалежного тестування школярів (ЗНО). Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому на його Facebook-сторінці в середу, 13 травня.
"Кожен наступний етап пом'якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Зокрема, помірної кількості нових випадків захворілих і некритичного завантаження ліжок у лікарнях", - оголосив він.
Зеленський наголосив, що йдеться про пом'якшення карантину, а не скасування., і нагадав, що українці й надалі повинні носити маски, дотримуватися соціальної дистанції та не збиратися великими компаніями.
"Я знаю, що всі зараз не розуміють, яким буде літо, як планувати відпустку, коли дозволять літаки, коли дозволять потяги, коли знову запрацюють кінотеатри, пляжі, метро. Відповідь проста: все це залежить від нас із вами", - зазначив він.
Зеленський стверджує, що владі не складно "підписати папірець" і хоч завтра відкрити метро або дозволити концерти, але закликав подумати, якими були б наслідки.
"Мільйон захворілих коронавірусом? І тоді замість пом'якшення доведеться посилювати карантин. Я вкотре прошу вас порівняти нашу статистику та показники інших країн, зокрема сусідів... Хто з вас хоче по 20 тисяч захворілих щодня? Хто хоче тисячі смертей щодня? Щоб лікарі падали від перевтоми? І щоб моторошні картинки з фільмів про апокаліпсис стали реальністю на вулицях вашого міста? Упевнений: цього не хоче ніхто", - заявив він і закликав українців бути відповідальними й дотримуватися заходів гігієни.
Шмигаль: карантин буде, поки не знайдуть ліки від COVID-19
Між тим прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантинні обмеження в Україні будуть доти, доки не з'являться ліки від COVID-19. Про це він сказав під час години запитань до уряду в Раді 13 травня. За його словами, відновити роботу транспорту Україна зможе тільки на третьому етапі послаблення карантину. Спершу відновлять роботу приміського транспорту, далі - міжміського, потім - метро, повідомив прем'єр.
Нагадаємо, 24 квітня уряд України затвердив план виходу з карантину за п'ять етапів. Для третього етапу кількість тих, хто видужав, протягом 10 днів поспіль має перевищувати удвічі кількість нововиявлених випадків захворювання. Тоді скасують обмеження щодо спортивних і дитячих майданчиків, освітніх установ, відкриється для спецперевезень метрополітен, зможуть працювати в межах області громадський транспорт, торгові центри (без розважальних зон), театри і кінотеатри, хостели і санаторії, кафе і ресторани з відвідуванням.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
З поверненням!
Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення пляжного відпочинку
Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Візит до перукарні: час настав
У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску
Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Прогулянка вулицею - вже подія
Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення на роботу
В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Провести в останню путь
Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Відкриті школи
В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Як же без футболу?
До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.