Коронавірус в Україні: майже 710 тисяч заражень з початку епідемії

В Україні налічується вже 709 701 виявлений випадок зараження коронавірусом. Про це в суботу, 28 листопада, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За даними урядовця, упродовж минулої доби зафіксували черговий антирекорд нових випадків зараження коронавірусом - 16 294. "Захворіли 689 дітей і 631 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано 1639 осіб", - зазначив міністр.

Крім того, за минулу добу померли 184 людини, у яких підтвердили зараження SARS-Cov-2. Загалом кількість померлих з діагнозом COVID-19 з початку епідемії в Україні становить уже 12 093 особи, уточнив Степанов.

Очільник МОЗ також повідомив про одужання протягом доби 8897 осіб, інфікованих коронавірусом.

Найбільше заражень коронавірусом виявили в Києві

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (1739), Дніпропетровській області (1599), а також в Одеській (1350), Запорізькій (1067) та Сумській (1013) областях.

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Нагадаємо, що 27 листопада в Україні зареєстрували попередній рекордний показник заражень від початку епідемії у країні - 16 218.

25 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд готується до можливого запровадження карантину на зимові свята.