 Коронавірус в Україні: майже 710 тисяч заражень з початку епідемії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: майже 710 тисяч заражень з початку епідемії

Від початку епідемії в Україні підтверджено вже близько 710 тисяч випадків заражень коронавірусом, понад 12 тисяч пацієнтів з виявленим COVID-19 померли, підрахували в міністерстві охорони здоров'я України.

Інфіковані коронавірусом у лікарні українського міста Любар (фото з архіву)

В Україні налічується вже 709 701 виявлений випадок зараження коронавірусом. Про це в суботу, 28 листопада, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За даними урядовця, упродовж минулої доби зафіксували черговий антирекорд нових випадків зараження коронавірусом - 16 294. "Захворіли 689 дітей і 631 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано 1639 осіб", - зазначив міністр.

Крім того, за минулу добу померли 184 людини, у яких підтвердили зараження SARS-Cov-2. Загалом кількість померлих з діагнозом COVID-19 з початку епідемії в Україні становить уже 12 093 особи, уточнив Степанов.

Очільник МОЗ також повідомив про одужання протягом доби 8897 осіб, інфікованих коронавірусом.

Найбільше заражень коронавірусом виявили в Києві

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (1739), Дніпропетровській області (1599), а також в Одеській (1350), Запорізькій (1067) та Сумській (1013) областях.

Читайте також: В Україні до кисню підключені 27,5 тисячі ліжок у лікарнях - Степанов

Нагадаємо, що 27 листопада в Україні зареєстрували попередній рекордний показник заражень від початку епідемії у країні - 16 218.

25 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд готується до можливого запровадження карантину на зимові свята.

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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що у країні поки що немає підстав для запровадження жорсткого локдауну, проте побоюється новорічних свят.  

Степанов обіцяє, що локдаун наступного тижня не запровадять

За словами очільника МОЗ, уряд розглядає різні варіанти розвитку подій, але в будь-якому разі про зміни людей попередять за сім-десять днів.  

Коронавірус: Україна скоротила перелік країн "червоної" зони

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