 Коронавірус: Україна скоротила перелік країн ″червоної″ зони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2020

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Коронавірус: Україна скоротила перелік країн "червоної" зони

МОЗ України оприлюднило оновлений список країн за поширенням COVID-19. У "червоній" зоні порівняно з попереднім тижнем - на шість держав менше.

Україна скоротила число країн червоної зони

Україна скоротила число країн "червоної" зони

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України оприлюднило оновлений список країн за захворюваністю на COVID-19 станом на п'ятницю, 27 листопада. У порівнянні з попереднім переліком від 20 листопада список країн "червоної" зони скоротився на шість європейських держав. "Червону" зону залишили Великобританія, Нідерланди, Іспанія, Бельгія, Словаччина та Монако.

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До "червоної" зони входять такі країни-сусідки України як Угорщина, Румунія та Польща, а загалом "червоними" для України є 38 країн. До "зеленої" зони із найближчих сусідів України входять Молдова, Росія, Білорусь і Словаччина.

Як критерій для поділу країн на "зелену" та "червону" зони використано показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. До "червоної" зони увійшли країни з показником вище, ніж в Україні (451,8), або щодо яких немає достовірних даних.

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Нагадаємо, всі, хто прибуває до України з країн "червоної" зони, зобов'язані або самоізолюватися на 14 днів, або протягом доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування.

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