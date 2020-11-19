Коронавірус: Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зон

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України оприлюднило новий список країн за захворюваністю на COVID-19 станом на п'ятницю, 20 листопада. У порівнянні з попередніми даними оновлення є незначними. Список країн "червоної зони" скоротився на одну країну після того, як Мальта опинилась у переліку країн "зеленої" зони.

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До "червоної" зони входять такі країни-сусіди України, як Угорщина, Словаччина, Румунія та Польща, а загалом "червоними" для України є 44 країни. До "зеленої" зони із найближчих сусідів України входять Молдова, Росія та Білорусь.

Як критерій для поділу країн на "зелену" та "червону" зони використано показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. До "червоної" зони увійшли країни з показником вище, ніж в Україні (392,6).

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Нагадаємо, всі, хто прибуває до України з країн "червоної" зони, зобов'язані або самоізолюватися на 14 днів, або протягом доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці під час в'їзду повинні мати поліс медичного страхування.

Дивитись відео 03:08 Поділитись Коронавірус у "червоній зоні": чому лікарі - за локдаун (18.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3lTKn Коронавірус у "червоній зоні": чому лікарі - за локдаун (18.11.2020)