Коронавірус в Україні: 4846 нових випадків, 80 смертей

В Україні станом на суботу, 9 січня, протягом останньої доби було зафіксовано 4846 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом. Зокрема, інфікувалися 168 дітей та 176 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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Також, за даними міністра, за минулу добу в країні госпіталізували 2411 хворих на COVID-19. Померли 80 пацієнтів з діагнозом COVID-19, одужала 7961 особа. За минулу добу в Україні було проведено 26 492 тести на коронавірус. З них методом ПЛР - 18 635, методом імуноферментного аналізу (ІФА) - 7 859.

При цьому найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби зареєстровано в Запорізькій (456), Київській (375), Черкаській (353) областях та у Києві (344).

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Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано понад 1,1 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 19 668 осіб, у яких підтвердили зараження, померли.

Нагадаємо, з 8 січня на всій території України почав діяти посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Він передбачатиме заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торгово-розважальних центрів. Режим посиленого карантину триватиме до 24 січня.

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