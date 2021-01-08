 Коронавірус в Україні: 4846 нових випадків, 80 смертей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Україні: 4846 нових випадків, 80 смертей

В Україні за останню добу померли 80 людей з діагнозом COVID-19, госпіталізовано 2411 осіб, а офіційно одужала 7961 людина. Найбільше нових випадків зафіксували у Запорізькій і Київській областях та в Києві.

Коронавірус в Україні: 4846 нових випадків зараження, 80 смертей

Коронавірус в Україні: 4846 нових випадків зараження, 80 смертей

В Україні станом на суботу, 9 січня, протягом останньої доби було зафіксовано 4846 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом. Зокрема, інфікувалися 168 дітей та 176 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Зимовий локдаун: що дозволено, а що заборонено в Україні

Також, за даними міністра, за минулу добу в країні госпіталізували 2411 хворих на COVID-19. Померли 80 пацієнтів з діагнозом COVID-19, одужала 7961 особа. За минулу добу в Україні було проведено 26 492 тести на коронавірус. З них методом ПЛР - 18 635, методом імуноферментного аналізу (ІФА) - 7 859.

При цьому найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби зареєстровано в Запорізькій (456), Київській (375), Черкаській (353) областях та у Києві (344).

Читайте також: У МОЗ пояснили, чому в супермаркетах не можна торгувати побутовими товарами

Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано понад 1,1 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 19 668 осіб, у яких підтвердили зараження, померли.

Нагадаємо, з 8 січня на всій території України почав діяти посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Він передбачатиме заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торгово-розважальних центрів. Режим посиленого карантину триватиме до 24 січня.

Читайте також: Вакцини від COVID-19: що треба знати про ризики та побічні ефекти

Дивитись відео 05:50

Китайська вакцина CoronaVac: чим вакцинуватимуть українців (08.01.2021)

Також за темою

Ukraine Lwiw | Coronavirus | Thema Überleben von Restaurants

Пандемія COVID-19: в Україні розпочався локдаун 08.01.2021

В Україні у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 з 00:00 8 січня почав діяти посилений карантин (локдаун).

Ukraine Corona-Patienten im Krankenhaus in der Stadt Liubar

Коронавірус в Україні: 4576 нових заражень та 123 жертви за добу 03.01.2021

В Україні за минулу добу зафіксували 4576 нових випадків інфікування коронавірусом, померли 123 людини, у яких підтвердили зараження. Повідомляється також про одужання понад 6,2 тисячі осіб.

Ukraine Corona-Patienten im Krankenhaus in der Stadt Liubar

Коронавірус в Україні: 9699 нових заражень та 209 жертв за добу 31.12.2020

В Україні за добу зафіксували 9699 нових випадків інфікування коронавірусом, померли 209 людей, в яких підтвердили зараження. Повідомляється також про одужання 11803 осіб.

Реклама

Докладно

Віцепрезидент США Майк Пенс і президент США Дональд Трамп (фото з архіву)

Наскільки можлива дострокова відставка Дональда Трампа?

Демократи вимагають дострокової відставки чинного президента США Дональда Трампа. DW з'ясовує, наскільки це вірогідно.  

Інформація про співпрацю з Apple зіграла на руку Hyundai

Hyundai розбагатів на чутках про співпрацю з Apple

Після заяв про співпрацю Hyundai та Apple над створенням самокерованих авто, вартість Hyundai зросла на 8 млрд доларів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  