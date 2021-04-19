Коронавірус в Україні: 470 померлих за добу

Протягом минулої доби в Україні зафіксували 16235 нових випадків зараження коронавірусом. Про це у четвер, 22 квітня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Напередодні в країні померли 470 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом, що є другим найвищим показником від початку пандемії. Також за минулу добу було госпіталізовано 3904 пацієнти з COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні - переповнені лікарні, брак кисню й застарілі електромережі

21 квітня повідомляли про близько 12 тисяч нових випадків, 429 померлих та 4411 госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 днем раніше. Рекордні показники смертності та госпіталізації за добу в Україні були зафіксовані 6 квітня: 481 людина з коронавірусом померла, а госпіталізували 5587 пацієнтів.

За минулу добу різкий стрибок у кількості виявлених нових випадків зафіксували в Києві - 1637 проти 965 днем раніше. Серед регіонів, у яких виявили найбільше заражень, також Харківська (1333), Запорізька (995), Дніпропетровська (976), Київська (877) та Хмельницька (870) області.

Водночас низькі показники нових випадків зараження зафіксовано в областях, які тривалий час перебували в "червоній зоні" епідемічної небезпеки із жорсткими карантинними обмеженнями: Івано-Франківській (184 випадки), Закарпатській (208) та Чернівецькій (235).

Читайте також: Коронавірус в Україні - переповнені лікарні, брак кисню й застарілі електромережі

Степанов заявив про проходження піку епідемії COVID-19

Кілька днів тому Максим Степанов заявив, що Україна вже пройшла пік третьої хвилі захворюваності на COVID-19. "Ми можемо констатувати, що пройшов пік захворюваності. За минулий тиждень майже на 13,5 тисячі менше хворих, ніж попереднього тижня. Така сама ситуація і за кількістю госпіталізацій - ми отримали на 3,5 тисячі менше госпіталізованих", - сказав Степанов.

Читайте також: Уряд України продовжив режим надзвичайної ситуації до 30 червня

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні коронавірус було діагностовано у майже двох мільйонів людей. За офіційними даними, померли 41266 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом.

Вакцинація в Україні

21 квітня в Україні від коронавірусу було щеплено близько 14 тисяч людей, а всього від початку кампанії з вакцинації - майже 492 тисячі. Дві дози вакцини отримали лише п'ятеро людей, що пов'язано зі збільшенням інтервалу між щепленнями. Станом на 21 квітня до листа очікування на вакцинацію від коронавірусу записалися понад 482 тисячі людей.