 Коронавірус в Україні: 4288 нових заражень, 68 смертей за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2021

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Коронавірус в Україні: 4288 нових заражень, 68 смертей за добу

В Україні за останню добу померли 68 людей з діагнозом COVID-19, госпіталізовано 1372 особи, а офіційно одужали 4819 людей. Найбільше нових випадків зафіксували у Запорізькій області та в Києві.

В Україні за останню добу виявили 4288 нових заражень коронавірусом

В Україні за останню добу виявили 4288 нових заражень коронавірусом

В Україні станом на понеділок, 11 січня, протягом останньої доби було зафіксовано 4288 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом. Зокрема, інфікувалися 133 дитини та 184 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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Також, за даними міністра, за минулу добу в країні госпіталізували 1372 хворих на COVID-19. Померли 68 пацієнтів з діагнозом COVID-19, одужали 4819 осіб. За минулу добу в Україні було проведено 16061 тест на коронавірус. З них методом ПЛР - 12043, методом імуноферментного аналізу (ІФА) - 4018.

При цьому найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби зареєстровано в Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.

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Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано понад 1,1 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 19 835 осіб, у яких підтвердили зараження, померли.

Нагадаємо, з 8 січня на всій території України почав діяти посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Він передбачатиме заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торгово-розважальних центрів. Режим посиленого карантину триватиме до 24 січня.

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