Коронавірус: Миколаївська область повернулася до "помаранчевої" зони
Миколаївська область знову потрапила до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки. Решта регіонів України - у "жовтій" зоні.
Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України в п'ятницю, 14 травня, оновило зони карантину. Згідно з даними сайту МОЗ, Миколаївська область знову стала "помаранчевою". Вона є єдиним регіоном, який перебуває у "помаранчевій" зоні, усі інші регіони України - в "жовтій" зоні. Раніше Миколаївщину перевели до "жовтої зони".
Станом на ранок 14 травня в Україні зафіксовано 7562 нових випадки захворювання на COVID-19. При цьому одужали 15 958 осіб, тоді як 287 хворих померли, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. "Зокрема, захворіли 336 дітей і 216 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 2195 осіб", - написав урядовець на своїй сторінці у Facebook.
Днем раніше, 13 травня, повідомлялося про 6813 нових інфікувань коронавірусом. 12 травня було зафіксовано 4538, 11 травня - 2208, а 10 травня - 2817 нових випадків захворювання на COVID-19.
Кількість інфікованих від початку епідемії в Україні становить 2 143 448 осіб. Водночас 47 620 пацієнтів померли, 1 832 601 людина одужала. За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) і Донецькій (445) областях.
За добу 13 травня в Україні вакцинували 21 587 осіб, загалом від початку кампанії хоча б одне щеплення отримали 918 164 людини. Завершили вакцинацію (отримали дві дози) 8 358 осіб (із них дві людини отримали одну дозу за кордоном).
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Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Очікування в Мюнхені
З 10 травня округи та міста Баварії зі стабільним семиденним рівнем захворюваності нижче ніж 100 або 50 осіб на 100 тисяч жителів зможуть дозволити так послаблення: роботу зовнішніх терас ресторанів до 22:00, а також відкриття театрів, концертних залів та кінотеатрів. А невдовзі справа може дійти і до виступів аматорських колективів.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Культура з маскою в Римі
Італія взяла курс на поступове послаблення обмежень. Там, де рівень захворюваності на COVID-19 помірний, ресторани та бари можуть обслуговувати клієнтів на зовнішніх терасах, зокрема й увечері. У менш постраждалих регіонах країни знову відкрилися музеї та кінотеатри. У Ватикані з 3 травня знову відчинили свої двері музеї (на фото), але вхід лише з маскою.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Кінофестивалі в Кракові
У Польщі з 4 травня знову працюють музеї. Починаючи з середини травня, просто неба можуть проводитися кінопокази та театральні вистави (але глядачі можуть займати лише половину місць), а з кінця травня фільми та вистави можна буде переглянути і в приміщеннях (але глядачі мають бути в масках). Деякі польські кінофестивалі також зможуть знову відбутися, зокрема в Кракові (архівне фото 2017 року).
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Насолода мистецтвом у Порту
Португалія також поступово відкривається. На початку березня знову відчинилися бібліотеки. На початку квітня запрацювали ринки, художні галереї та музеї (на фото - Порту). Кінотеатри, театри та культурні центри відчиняться в середині травня. З початку травня працюють ресторани, кав'ярні та кондитерські. Також знову дозволено проводити події з обмеженою кількістю учасників.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Ранній старт в Цюриху
У Швейцарії на початку березня знову відкрилися музеї та бібліотеки - попри те, що на той час кількість заражень усе ще зростала. Зовнішні тераси ресторанів, кінотеатри та театри (на фото - Шаушпільгаус у Цюріху) працюють ще з 19 квітня. Також знову відбуваються концерти просто неба та футбольні матчі. При цьому чинні правила гігієни, як-от обмеження аудиторії або вимога носіння маски.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Святковий настрій у Ліверпулі
Завдяки тривалому послідовному локдауну та масштабній кампанії вакцинації ситуація з коронавірусом у Великобританії покращилася. В Англії та Уельсі паби та ресторани знову можуть приймати клієнтів на зовнішніх терасах, а в Шотландії і в приміщенні. На початку травня в Ліверпулі відбувся пробний музичний фестиваль, який відвідали кілька тисяч людей. На фото можна побачити радість глядачів.