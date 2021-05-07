Коронавірус: Миколаївська область повернулася до "помаранчевої" зони

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України в п'ятницю, 14 травня, оновило зони карантину. Згідно з даними сайту МОЗ, Миколаївська область знову стала "помаранчевою". Вона є єдиним регіоном, який перебуває у "помаранчевій" зоні, усі інші регіони України - в "жовтій" зоні. Раніше Миколаївщину перевели до "жовтої зони".

Станом на ранок 14 травня в Україні зафіксовано 7562 нових випадки захворювання на COVID-19. При цьому одужали 15 958 осіб, тоді як 287 хворих померли, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. "Зокрема, захворіли 336 дітей і 216 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 2195 осіб", - написав урядовець на своїй сторінці у Facebook.

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Днем раніше, 13 травня, повідомлялося про 6813 нових інфікувань коронавірусом. 12 травня було зафіксовано 4538, 11 травня - 2208, а 10 травня - 2817 нових випадків захворювання на COVID-19.

Кількість інфікованих від початку епідемії в Україні становить 2 143 448 осіб. Водночас 47 620 пацієнтів померли, 1 832 601 людина одужала. За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) і Донецькій (445) областях.

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За добу 13 травня в Україні вакцинували 21 587 осіб, загалом від початку кампанії хоча б одне щеплення отримали 918 164 людини. Завершили вакцинацію (отримали дві дози) 8 358 осіб (із них дві людини отримали одну дозу за кордоном).

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