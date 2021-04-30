Київська і Миколаївська області перейдуть у "жовту" зону з 1 травня

Київська і Миколаївська області перейдуть з "червоної" у "жовту" зону епіднебезпеки, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу у п'ятницю, 30 квітня.

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"В Україні ситуація з COVID-19 стабілізувалася. Сьогодні МОЗ готує подання до Державної комісії з ТЕБ та НС про вихід із "червоного" рівня епіднебезпеки Київської та Миколаївської областей, які можуть бути переведені у "жовтий" рівень епіднебезпеки", - сказав він.

Відповідно, з 1 травня в Україні буде сім областей, де встановлено "червоний" рівень епіднебезпеки, зазначив Ляшко і додав, що водночас у жодній області рівень завантаженості ліжок із киснем не перевищує встановленого урядом показника (65 відсотків). Згодом у п'ятницю Держкомісія з ТЕБ та НС ухвалила відповідне рішення про переведення Київської та Миколаївської областей у "жовтий" рівень епіднебезпеки з 1 травня.

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Коронавірус в Україні

В Україні за минулу добу виявили 10 072 нових випадки коронавірусу, 307 людей померли, а 3117 осіб були госпіталізовані, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у соцмережі Facebook. Всього було здійснено 90 101 тестування.

Найбільше підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1059), Дніпропетровській (930), Києві (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.

При цьому було вакциновано 73 376 людей. Всього було щеплено 702 440 осіб. З них другу дозу отримали 130 осіб. Станом на 29 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 504 101 людина.

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