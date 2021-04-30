 Київська і Миколаївська області перейдуть у ″жовту″ зону з 1 травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Київська і Миколаївська області перейдуть у "жовту" зону з 1 травня

З 1 травня ще дві області України будуть переведені у "жовтий" рівень епіднебезпеки. "Червоний" рівень залишиться у семи областях.

Закриті магазини у Вишневому у Київській області, архівне фото

Закриті магазини у Вишневому у Київській області, архівне фото

Київська і Миколаївська області перейдуть з "червоної" у "жовту" зону епіднебезпеки, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу у п'ятницю, 30 квітня.

Читайте також: У Києві послаблюють карантин і відновлюють роботу транспорту

"В Україні ситуація з COVID-19 стабілізувалася. Сьогодні МОЗ готує подання до Державної комісії з ТЕБ та НС про вихід із "червоного" рівня епіднебезпеки Київської та Миколаївської областей, які можуть бути переведені у "жовтий" рівень епіднебезпеки", - сказав він.

Відповідно, з 1 травня в Україні буде сім областей, де встановлено "червоний" рівень епіднебезпеки, зазначив Ляшко і додав, що водночас у жодній області рівень завантаженості ліжок із киснем не перевищує встановленого урядом показника (65 відсотків). Згодом у п'ятницю Держкомісія з ТЕБ та НС ухвалила відповідне рішення про переведення Київської та Миколаївської областей у "жовтий" рівень епіднебезпеки з 1 травня.  

Читайте також: Україна заборонила в'їзд з Індії з 2 травня

Коронавірус в Україні

В Україні за минулу добу виявили 10 072 нових випадки коронавірусу, 307 людей померли, а 3117 осіб були госпіталізовані, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у соцмережі Facebook. Всього було здійснено 90 101 тестування. 

Найбільше підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1059), Дніпропетровській (930), Києві (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.

При цьому було вакциновано 73 376 людей. Всього було щеплено 702 440 осіб. З них другу дозу отримали 130 осіб. Станом на 29 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 504 101 людина.

Читайте також: Україна має у травні отримати мільйон доз вакцин BioNTech/Pfizer - глава МОЗ

Дивитись відео 07:58

Вакцинація від COVID-19 в дії: досвід щеплених (09.03.2021)

Також за темою

TABLEAU | Indien Coronavirus

Україна заборонила в'їзд з Індії з 2 травня 30.04.2021

В'зд до України буде заборонено іноземцям та особам без громадянства, які приїхали з Індії, через масове поширення коронавірусу у цій країні.

Ukraine Covid-19 Impfung

COVID-19: у МОЗ України надійшло вже 84 заявки на корпоративну вакцинацію 23.04.2021

За словами Віктора Ляшка, за один день на колективну вакцинацію записалися 84 компанії. Він запевнив, що щеплення колективів не порушує "дорожньої карти" вакцинації.

Ukraine Kiew | AstraZenecas Imfstoff Covishield

МОЗ України планує здійснити 47 мільйонів COVID-щеплень до кінця року 11.04.2021

Віктор Ляшко закликав усіх жителів України без сумнівів вакцинуватися будь-яким препаратом, який буде доступний.

Реклама

Докладно

На пункті пропуску у Новотроїцькому - контрольована Україною територія

Як і навіщо сепаратисти блокують КПВВ на Донбасі

Ніби через загрозу коронавірусу з України самопроголошені "республіки" блокують роботу КПВВ на лінії розмежування.  

Український енергоринок - джерело збагачення для низки олігархів

Енергетика та олігархи (відео)

Попри рокіровки в уряді енергоринок України працює передусім на прибутки українських олігархів. Хто чим володіє?  