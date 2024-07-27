Корабель ВМФ Росії перетнув морський кордон із Фінляндією

Інцидент стався в східній частині Фінської затоки і тривав близько семи хвилин.

Російський військовий корабель у п'ятницю, 26 липня, вторгся в територіальні води Фінляндії. Фінська газета Helsingin Sanomat із посиланням на головного слідчого прикордонної служби країни Петтера Стауффера повідомляє, що морський кордон перетнув корабель Балтійського флоту ВМФ Росії, призначений для розвідки морського дна.

Інцидент стався у східній частині Фінської затоки і тривав близько семи хвилин. Російське судно залишило територію Фінляндії в супроводі корабля прикордонної охорони. У міністерстві оборони в Гельсінкі заявили, що почали розслідування інциденту.

10 червня Фінляндія заявила про те, що її повітряний простір порушили чотири військові літаки РФ.

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Нагадаємо, в травні декілька російських медіа повідомили, що міноборони РФ розробило проєкт постанови уряду, яким пропонується "оновити" координати державного кордону Росії в територіальних водах біля материкового узбережжя та островів у Балтійському морі. Це пояснили тим, що координати, за якими зараз розташований кордон, були затверджені в 1985 році "за морськими навігаційними картами дрібного масштабу", і перелік цих координат не відповідає "сучасній географічній обстановці".