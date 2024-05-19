У Фінляндії хочуть заблокувати в'їзд для біженців з РФ

Розроблений урядом у Гельсінкі законопроєкт може дозволити прикордонникам не впускати до країни шукачів притулку, які намагаються в'їхати з Росії. Наступного тижня він має бути внесений на розгляд парламенту країни.

Наступного тижня уряд Фінляндії планує винести на розгляд парламенту країни законопроєкт, що дозволить заблокувати можливість в'їзду до цієї північноєвропейської країни шукачам притулку з РФ. Відповідну заяву зробив у неділю, 19 травня, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. За його словами, ця законодавча пропозиція надійде до парламенту наступного тижня, де буде передана на розгляд конституційного комітету, передає Reuters.

Фінляндія готова миритися з порушенням своїх міжнародних зобов’язань

Автори запропонованого правлячою коаліцією законопроєкту визнають, що повернення мігрантів назад до Росії без розгляду їхніх заяв про надання притулку буде порушенням міжнародних зобов'язань Фінляндії в галузі прав людини. Утім, в уряді запевняють, що застосування цієї норми буде тимчасовим і обмеженим.

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"Оскільки це явище в руках Росії - хто, звідки і коли приїжджає до фінського кордону, - ми не можемо цього допустити. Тож нам слід посилити наше законодавство", - сказав Орпо журналістам.

Законопроєкт дозволить прикордонним службам повертати назад шукачів притулку, які перетинають кордон з Росією, із застосуванням сили або без неї. Але це не стосуватиметься дітей та людей з обмеженими можливостями, чиї заяви про надання притулку Фінляндія прийматиме й надалі.

Фінляндія закрила кордон, але мігранти з РФ все одно прибувають

Торік Фінляндія закрила кордон з Росією, щоб зупинити зростання кількості прибулих з низки близькосхідних і африканських країн, як-от Сирія і Сомалі, і звинуватила Москву в тому, що та використовує міграцію як зброю проти неї і Європейського Союзу. Кремль заперечив ці закиди.

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За даними фінської прикордонної служби, які наводить Reuters, у 2024 році менше, ніж 40 мігрантів перетнули кордон між Фінляндію й Росією через безлюдну місцевість. До закриття наземних прикордонних контрольно-пропускних пунктів (КПП) число мігрантів, котрі прибули з РФ, становило близько 1,3 тисячі. Досі залишається відкритим лише один залізний прикордонний пункт, однак це стосується лише вантажів.

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Влада Фінляндії наполягає на тому, що ухвалення закону все ще необхідне, оскільки мігранти можуть знову почати прибувати внаслідок покращення погодних умов. "В Росії досі перебувають тисячі людей... які чекають на можливість дістатися фінського кордону", - сказав Орпо, посилаючись на дані розвідки.

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Фінляндія має сухопутний кордон з Росією протяжністю 1340 км.