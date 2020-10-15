Консула Естонії оголошено в Росії персоною нон грата

Консул Естонії в Санкт-Петербурзі Март Лятте, якого напередодні затримувала ФСБ Росії, оголошений персоною нон грата і мусить залишити Росію протягом 48 годин. Про це повідомила в середу, 7 липня речниця МЗС РФ Марія Захарова.

За її словами, російська сторона висловила викликаній у МЗС Росії тимчасової повіреної у справах посольства Естонії в РФ Улле Уйбо "рішучий протест у зв'язку з діяльністю зі збору розвідданих, несумісною з дипломатичним статусом, консула генерального консульства Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте".

Заяву представника МЗС Естонії, який назвав затримання Лятте незаконними й провокаційними, а висунуті проти нього звинувачення - безпідставними, Захарова охарактеризувала як "вкрай цинічну".

У Таллінні вважають звинувачення безпідставними

Тим часом міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс 7 липня підтвердила позицію Таллінна, заявивши, що вважає безпідставними звинувачення, пред'явлені Марту Лятте. "Ми чекаємо офіційних роз'яснень щодо як звинувачень, так і обставин того, що сталося", - вказала глава естонського МЗС у коментарі телерадіомовній компанії ERR.

Читайте також: Країни Балтії висилають російських дипломатів

За її словами, виконуючи "повсякденну роботу дипломата", консул Лятте не виходив за її рамки. "У роботу кожного дипломата входить також пошук контактів в країні перебування, це є частиною звичайних службових обов'язків", - зазначила Єва-Марія Лійметс.

Про затримання консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте при нібито спробі отримання від громадянина РФ секретної інформації ФСБ Росії оголосила напередодні, заявивши, що його діяльність "має явний ворожий характер щодо Російської Федерації".