МЗС Естонії назвало провокацією затримання свого дипломата в РФ

У Міністерстві закордонних справ Естонії у вівторок, 6 липня, назвали постановкою і провокацією затримання екстонського консула у Санкт-Петербурзі. "Такий інцидент показує, що Росія вибрала шлях конфронтації замість того, щоб бути конструктивною і налаштованою на зміну негативних тенденцій у відносинах з Європейським Союзом. Це ще один приклад того, що Росія не зацікавлена ​​в конструктивних відносинах зі своїми сусідами", - цитують західні агенції керівника відділу зі зв'язків з громадськістю МЗС у Талліні.

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Раніше цього дня Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії заявила, що при спробі отримати від російського громадянина таємну інформацію був затриманий консул Естонії в Санкт-Петербурзі Март Лятте. "Дана діяльність не сумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер щодо Російської Федерації", - заявили у спецслужбі. У ФСБ уточнили, що до естонського дипломата "будуть вжиті заходи відповідно до норм міжнародного права".

За даними МЗС Естонії, Марта Лятте затримали на півтори години 6 липня після робочої зустрічі в Санкт-Петербурзькому державному політехнічному інституті.